Luego de la detención de Rodolfo “N”, quien fuera director de Organismo Público Descentralizado (OPD) Carreteras de Cuotas de Puebla (CCP), el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, señaló que en Puebla debe prevalecer el estado de derecho, y si alguien cometió actos ilícitos, debe ser castigado.

En entrevista telefónica con Intolerancia Diario, el líder priísta indicó que la petición que se hace a las autoridades en éstos casos es respetar el debido proceso y demanda que no haya impunidad.

Expresó que nadie está encima de la ley y la aprehensión de exfuncionarios estatales es la clara muestra de que en este nuevo gobierno seguirá el combate de la corrupción.

Camarillo Medina reconoció que el aseguramiento Rodolfo "N", es el resultado del buen trabajo que está realizando la Fiscalía General del Estado (FGE).

Enfatizó que el PRI vigilará que lleven las investigaciones hasta sus últimas consecuencias en los casos en donde exista un señalamiento por actos de corrupción, así como abusos y excesos en el uso de cargos públicos.

“Nuestro voto de confianza a quiénes hacen este tipo de investigaciones y sanciones y ayer vimos la aprehensión de un ex funcionario que no hizo bien su trabajo o que de lo contrario tendrá que demostrar que no es así, entonces, nuestro voto de confianza. Seguiremos siendo un partido que esté pendiente de este tipo de sanciones para los servidores públicos que no hacen bien su trabajo”.

Camarillo Medina expresó que la nueva administración estatal está obligada a darle continuidad a las denuncias presentadas por el exgobernador, Miguel Barbosa, y que antes de su muerte ya había más de 30 ex funcionarios detenidos por corrupción.

En octubre de 2022 tras la detención del expresidente municipal de Ciudad Serdán, Juan "N", el dirigente indicó que era respetuoso de la acción ejecutada por la Fiscalía General del Estado (FGE) derivado de una denuncia presentada en contra del ex alcalde por un presunto mal manejo del presupuesto por parte de la Auditoría Superior del Estado.

Consideró que el edil tendría que presentar las pruebas que demuestren su inocencia y haber militado en el PRI, hasta hace un par de años, no significa las posibles malas acciones de una persona tenga que repercutir negativamente en la imagen del partido.

“Todos los partidos políticos han pasado por una situación similar de algún militante que enfrenta algún tema legal, creo que no nos va afectar porque el PRI tiene 435 mil militantes que siguen confiando, entonces, quiero ser prudente (…) Desde el año 2000 personajes van y vienen y no pasa nada”.

En abril de 2022, la Auditoría Superior del Estado (ASÉ) había informado que el exalcalde, presuntamente usó 10 empresas fantasma para simular operaciones fiscales.