La presidenta estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Olga Lucía Romero Garci Crespo, anunció que sostendrán una reunión con el secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López Hernández para analizar la reforma electoral y la ruta del partido rumbo al 2024.

En conferencia de presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, descartó que el funcionario federal vaya a respaldar algún actor político en sus aspiraciones políticas, o a dar línea para el 2024.

La dirigente señaló que la reunión será de carácter institucional con miembros del comité, consejeros nacionales y estatales, así como autoridades emanadas del partido, lo cual es un acto legal y contribuye a la gobernabilidad.

“Nosotros vamos a tener el día de mañana una reunión institucional con él como comité, estarán presentes también los consejeros nacionales, el presidente del Consejo Estatal y algunas otras autoridades”.

En el encuentro se manejará principalmente el tema de la reforma electoral –plan B– del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el proyecto político del partido para el 2023 y 2024 con miras a la siguiente elección.

Romero Garci Crespo consideró que Adán Augusto López no se prestará a intentos de posicionar la imagen de algún político que tenga aspiraciones a la gubernatura del 2024.

Aseguró que no se ve que haya un segundo fondo como algunas personas lo quieren hacer ver, “yo si veo que el secretario viene meramente a dar esa información que yo creo es muy importante para todos, no puedo pensar que él se preste a ese tipo de cosas”.

Darán cuenta al CEN de la falta de vehículos

Respecto a las denuncias en contra del dirigentes estatal de esta fuerza política Aristóteles Belmont, aclaró que es el Comité Ejecutivo Nacional la instancia que debe presentar las denuncias correspondiente.

Recordó que existe un pliego de observaciones ante un notario público, por lo que aseguró que ya fue notificado a través de la dirección que proporcionó en el registro de afiliados como militante de esta fuerza política.

Al exdirigente le fueron detectadas algunas anomalías por la nueva dirigencia estatal, que están relacionadas a la existencia de 8 vehículos de lujo adquiridos por él, de los cuales 5 fueron entregados en muy mal estado.

Asimismo, otros tres vehículos no aparecen, así como también, el inmueble localizado en Prados Agua Azul, sede de este partido por algún tiempo, el cual no es propiedad de este instituto político, al no haber sido liquidado.

Asimismo para 2023, la presidenta estatal recordó que se estará fortaleciendo al partido con la formación de los comités seccionales por cada sección electoral del estado, y con ello se van a tener el respaldo de las bases se Morena.

Dijo que se está dando fuerza al movimiento, y hay confianza con los resultados de los gobiernos, por ello además de repetir en la gubernatura se va a recuperar la capital del estado, tener las dos senadurías, mayoría en el congreso, ganar la mayoría de municipios.

Romero Garci Crespo expuso que hay condiciones que para lograrlo ya que lo que se ha visto en los últimos tiempos es que la oposición va a la baja, mientras Morena está en primer lugar en encuesta.