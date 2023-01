La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso del Estado, Nora Merino Escamilla advirtió que no se pueden cerrar los ojos ante la violencia que viven las mujeres, por lo que indicó que el Poder Judicial debe atender los casos con perspectiva de género para erradicar la impunidad.

En entrevista con Intolerancia Diario, la legisladora recordó que la semana pasada en la reunión del Sistema Estatal para la Atención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, que es una de las plataformas donde participan el Gobierno del Estado, Congreso del Estado y el Poder Judicial.

En ella, abundó que el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes dio instrucciones muy precisas de lo que viene, lo que se tiene que hacer, por lo que afirmó que los legisladores tienen que sumarse.

“No podemos cerrar los ojos, la realidad es que estamos en un momento coyuntural, histórico, donde las mujeres nos sentimos más violentadas que nunca, hay más desapariciones. Yo rescato la postura del gobernador, que entiende los retos que tenemos las mujeres, y se abordó lo delicado que está siendo la violencia a nivel nacional, y Puebla no es la excepción, pero sobre todo en la zona metropolitana, estado de México, donde hay una ola de violencia importante”.

Recordó que una de las primeras instrucciones que giró el gobernador de Puebla, fue el diseñar una campaña permanente para prevenir la violencia.

“Lo que no se habla, no se ve, y hay que hablar de violencia, no para echar culpas, o responsabilizar a alguien, sino tiene que saber el violentador que cualquier violencia que un hombre ejerza contra una mujer, va a ser castigada y perseguida en Puebla”.

“Las mujeres tenemos que saber que no podemos permitir ningún tipo de violencia porque son extraordinarios los números, de cada diez mujeres, nueve han sufrido algún tipo de violencia, y más de la mitad de las mujeres no conocen los tipos de violencia, y no nos podemos subir al tren de que se trata de exageraciones”.

Nora Merino aclaró que no es una cuestión de feminismo, sino una lucha permanente para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Padrón de menores víctimas de violencia

La diputada local también coincidió con el gobernador para que ya se nombre al titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que es acompañamiento que se le da a cualquier víctima de violencia.

"Es una acción que va a ayudar, es la creación del padrón de niños, niñas y adolescentes que están estado de orfandad a causa de feminicidios".

“Cuánta niñez y adolescencia no se roban porque son víctimas de feminicidio, por eso la importancia de la Ley Monzón, de acompañar y salvaguardar el interés del menor, porque si ya fuerte el perder a la madre por un tema de feminicidio, para que después no haya la seguridad de que vaya a quedar en el núcleo más amoroso, y no en el del violentador”.

Alerta de Género da seguridad a mujeres

Merino Escamilla, al referirse a la Alerta de Género, recordó que algunos legisladores de otros partidos políticos advirtieron que al declararse esta medida se ahuyentaría el turismo, aunque la realidad es que las turistas saben que van a llegar a lugares donde se están aplicando medidas para su protección.

Finalmente, Nora Merino recalcó que no se trata de una guerra entre hombres y mujeres, pero en el caso del feminismo no ha causado muertes, mientras el machismo si.