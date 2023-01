El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Roberto Solís Valles, aseguró que no se solapará a presidentes municipales que sean omisos y no apliquen los recursos para combatir la inseguridad, además aclaró que en ocasiones esperan a que llegue el gobernador a hacer la tarea que les corresponde.

En entrevista el legislador comentó que la semana pasada hubo una mesa de la zona metropolitana, con los comisarios, con presidentes municipales, con el ejecutivo, y lo que se busca es tener coordinación y lo que se dijo es que si se quieren acabar con todos los focos rojos, tiene que haber operativos constantes y coordinados, y señalaron que la capital deben abordarse los casos de la 46, en los mercados, donde todos saben dónde están los focos rojos.

Al ser cuestionado del caso de la “46” donde se comercializan autopartes robadas, expresó que es el tema del uso de suelo que pone de pretexto el ayuntamiento porque siempre tienen un buen argumento para deslindarse de sus responsabilidades.

“Pero más allá de que ya no está el gobernador Barbosa, que retomen los trabajos lo más pronto posible con el gobernador Sergio Salomón porque lo que necesitamos es seguridad”.

"Desde el Congreso a todos los ayuntamientos ya les dimos condiciones de generar recursos”.

“Se les aprobaron las leyes de ingresos, también el DAP que hace un año no lo tenían como lo es el caso de Puebla capital. Pretextos ya no tienen, el que no quieran invertir en Seguridad pública, ya será otra cosas”.

El legislador expuso “todos los que estamos preocupados en que Puebla se sienta segura, no vamos a quitar el dedo del renglón. Entiendo que la seguridad no tiene partido, y tampoco vamos a estar solapando a los presidentes, o presidentas que sean omisos y no le quieran invertir en temas de seguridad, y esperan que venga el gobernador y les quiera resolver lo que es su trabajo”.

Solís Valles indicó “Ya están los focos rojos, solamente que se apliquen mientras no vemos operativos en estos focos rojos, y la señal es muy clara, simplemente no les importa. Prefieren estar invirtiendo en programas sociales que no nos dicen los números, creando programas tramposos de recaudación”.

Sostuvo que esas cosas más allá de que sean temas apolíticos o de partido, se tienen que señalar y tampoco se vale victimizarse en cosas que no son, simplemente hay una falta de voluntad.