El senador de la República, Alejandro Armenta, advirtió que la encuesta que definirá al candidato a la gubernatura de Puebla por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) podría ser “cuchareada” para favorecer a quien se está desplomando en las preferencias electorales.

Durante su conferencia de prensa, Alejandro Armenta declaró que tiene conocimiento de la intención de un aspirante a esta postulación de querer manipular la consulta que Morena entre octubre y noviembre.

El senador, quien ha reiterado su intención de buscar la gubernatura de Puebla, precisó que en lugar de pretender ganar a la mala la candidatura, quienes buscan gobernar deben ponerse a trabajar y recorrer el estado para que los ciudadanos conozcan su proyecto y obtengan su respaldo real y no simulado.

“Sabemos que van a querer cucharear las encuestas y que las van a querer dirigir, no hay inocencia de nosotros, pero no van a poder, no van a poder cucharear las encuestas (...) Estamos atentos, sabemos quienes quieren cucharear y sabemos cómo van a operar, entonces, que no le busquen por allá porque van a perder y que mejor se pongan a caminar”.

Armenta Mier anunció que estarán muy pendiente que durante la aplicación de la encuesta sea dentro de la legalidad y apegada a los lineamientos que marca Morena para que se respete la voluntad de los ciudadanos para que el candidato sea real y no una imposición.

Por otro lado, sostuvo que la mayoría de las encuestas que se han dado a conocer en torno al proceso electoral 2024 en Puebla, lo ubican en primer lugar, sin embargo pidió que se incluya en la medición a todos los aspirantes a la candidatura a gobernador, e indicó que hay que trabajar para lograrla.

Reiteró que hay estudios que lo sitúan hasta 40 puntos arriba, pero recalcó que no se va a confiar y seguirá trabajando cercano a los ciudadanos, recorriendo el estado.

Insistió en que la candidatura a la gubernatura de Puebla no se va a definir por las amistades que se tengan a nivel federal sino por el conocimiento que se tengan con los ciudadanos, y el posicionamiento.

El senador indicó que es una falta de respeto señalar que la contienda es entre dos, y la medición tiene que incluir a todos quienes han levantado la mano, como Olivia Salomón, Melitón Lozano, José Antonio Martínez, Gabriel Biestro.

Lamentó que “algunos” quieran generar la percepción que solamente son ellos dos lo que tienen las posibilidades para encabezar a la coalición de izquierda y consideró que eso es una falta de respeto para el resto de los interesados en contender por la gubernatura.

"Cuando alguien solo presume una amistad para estar posicionándose es lo único que tiene, yo también tengo amistad, yo también puedo presumir amistad con el presidente”, finalizó.