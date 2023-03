Mientras se colocaron mamparas para proteger el edificio central del Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Castillo López, anunció que no habrá descuentos para el personal de las diferentes áreas que decida participar en las marchas del próximo 8 de marzo.

En entrevista con Intolerancia Diario, dijo que las trabajadoras del Congreso del Estado que decidan participar en las marchas por el Día Internacional de la Mujer podrán hacerlo sin ningún contratiempo o descuento salarial.

Expresó que los coordinadores parlamentarios llegaron al acuerdo para permitir que las mujeres que se desempeñan en el Poder Legislativo se sumen a las movilizaciones programadas para el próximo 8 de marzo para reclamar un alto a la violencia de género y los feminicidios.

Aseveró este esta misma apertura se mantendrá el día 9 de marzo en el que se llevará a cabo el movimiento “un día sin mujeres” para viabilizar la importancia de las féminas en la vida diaria y concientizar a los hombres para que respeten al género.

“Para el tema del día 8 de marzo y las manifestaciones en el Congreso estaremos atentos, pero no se le castigará, nada, nada, no habrá nada en contra de alguna mujer que quieran manifestarse, no se le descontar a el sueldo (…) Para el día 9 también estaremos en la misma postura, no tendremos ningún problema, quien quiera no asistir al Congreso se tomará el día con el pago normal”.

Blindan edificio del Congreso de Puebla

Desde la mañana del 6 de marzo se colocaron tablas en las ventanas de los balcones del edificio de la 5 Poniente a fin de evitar daños como los ocurridos hace dos años cuando la puerta principal fue incendiada por un grupo de encapuchadas.

Foto: Francisco Sánchez

Dijo que el tapiado de las puertas y ventanas de la sede legislativa para proteger el inmueble histórico y evitar daños al edificio y salvaguardar la integridad física de los trabajadores no representa una acción en contra de ellas, además de que se protege al personal que acuda a laborar.

Insistió en el respeto que tiene que haber hacia la libre manifestación de las ideas sobre todo en una lucha que es legítima.