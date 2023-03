La bancada de diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) por Puebla, cerró filas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y señalaron que respaldarán las resoluciones que emita sobre el llamado "Plan B", el cual se espera sea declarado inconstiucional.

En conferencia, Ana Teresa Aranda Orozco, expuso que todos los días desde el "púlpito presidencial" se les ataca a los ministros, se les descalifica, situación que es grave, que el ejecutivo utilice el dinero público para descalificar otro poder, obligándolo a que se arrodille

Manifestó que jamás se había visto en México a un presidente que se dedicara a poner a unos contra otros, se fuera contra la Suprema Corte, o el Poder Legislativo, lo que pone en riesgo la institucionalidad del país.

La legisladora dijo que es importante que los ministros sientan el apoyo de los legisladores, afirmando que lo que hace la sociedad civil de firmar para apoyar la corte es importante.

La coordinadora, Carolina Beauregard Martínez, indicó que no hay marcha atrás y se van a defender las instituciones ante la regresión que quiere llevar a cabo Morena en la democracia.

Advirtió que la reforma fue aprobada sin leer y los diputados quisieron quedar bien con el presidente pero no con el pueblo de México, y esto se verá reflejado en el 2024 cuando Morena pierda la presidencia de la República, dijo.

Tema electoral

En el tema electoral, diputada federal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, señaló que se tiene que analizar municipio por municipio para determinar en cuáles se debe ir solo y en cuáles en alianza, después de que el líder nacional del partido, Marko Cortés, abrió la posibilidad de que se compita de forma solitaria en algunos lugares.

Asimismo, aclaró que hasta el momento solo son rumores los que han señalado que el expresidente municipal de la capital, Antonio Gali, estaría valorando la posibilidad de formar parte del proyecto de la "Cuarta Transformación" en Puebla.

Huerta Villegas dijo que sería preocupante que Gali Fayad se aleje del albiazul, porque dejaría en evidencia que no vislumbra la existencia de un proyecto viable en el PAN en la víspera del inicio formal del proceso electoral concurrente.

“No es militante del PAN y como todos los ciudadanos tenemos derecho de entrar y salir del partido o de cualquier partido, por supuesto que de confirmaste este rumor me dolería muchísimo que no encuentre un proyecto viable en el PAN o que no nos vea futuro, que creo que por eso al final muchos de los militantes terminan yéndose a otro partido. Yo le puedo asegurar a Tony y a todos los militantes que hay futuro”.

Huerta Villegas consideró que la actual dirigente estatal, Augusta Díaz de Rivera Hernández, debe sentarse a dialogar con Gali Fayad y los diferentes liderazgos del PAN para convencerlos que se mantengan en el albiazul y cerrar filas rumbo a la elección de 2024.