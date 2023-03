“El INAI solo milita por México”, sentenció la presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, durante informe de labores ante el Senado de la República.

En medio de pancartas de apoyo de un grupo de senadores y también de ataques de otro sector de simpatizantes de la 4T, la poblana rindió su informe en tiempos coyunturales, en los que está en riesgo la legalidad del organismo.

Si la próxima semana el Senado no designa a dos comisionados, no tendrá quórum el INAI y no podrá ejercer sus labores en busca de la transparencia, por lo que aprovechó la tribuna para realizar un exhorto a evitarlo.

Asimismo, en los últimos meses, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha denostado al organismo, al señalar que fue una creación y es controlado por grupos opositores, lo que ha generado tensión.

En ese entorno político, Blanca Lilia Ibarra, aseveró en la tribuna del senado, que el Instituto no trabaja para los poderes del estado, sino para la gente y así se fortalece.

Hizo un recordatorio, que desde que se creó el INAI, se ha hecho publica distinta información, que han revelado incluso matanzas como Ayotzinapa y Tlataya o temas de corrupción, como la Casa Blanca y Estafa Maestra.

Aseveró que en el último año se han incrementado hasta en un 10.32 por ciento las solicitudes de información, reforzando la tendencia ascendente solo interrumpida por la pandemia.

Desde 2003 se han registrado 2 millones 818 mil solicitudes de información, lo que refleja confianza para solicitar el derecho al saber, dijo.

“Enfrentamos resistencias a la publicidad”, aseveró, al dejar patente que el INAI solo milita por México y no tiene otra misión ni otra pretensión que únicamente proteger a la sociedad mexicana en sus derechos y libertades de lo que son custodios.

“El INAI trascenderá sin coyunturas, no hay democracia que pueda vivir sin transparencia, no hay votos ni elecciones legitimas sin información vasta y fidedigna de los candidatos, no hay justicia sin publicidad, porque lo injusto no soporta verse descubierto”, dijo.

“Ni el ejecutivo, legislativo o judicial puede concebirse desde la opacidad. Hago saber a la nación en nombre del pleno, que cuentan con una institución que protege la democracia”, aseveró Blanca Lilia.

En respuestas a Senadores, hizo un llamado a los senadores a aprobar a los dos comisionados faltantes, ya que INAI no podrá sesionar por falta de quórum legal.

Explicó que no podremos emitir resoluciones de cerca de 500 recursos de revisión semanales, de las cuales en promedio el 80% se favorece al ciudadano para que se entregue al ciudadano.

“Podrá ser un retroceso muy grave en derechos humanos y democracia, dijo, al señalar que no se podrán atender por falta de cuórum, como denuncias por incumplimientos”, advirtió Blanca Lilia Ibarra.

Incluso recordó que ningún comisionado del INAI se amparó al bajarse su sueldo, el que es menor al del Presidente de la República.

Oposición

La senadora Eunice Renata Romo Molina, representante de la bancada del Partido Encuentro Social, aseveró que primero los grupos políticos deben sacar las manos de los procesos de elección de los candidatos, para resolver.

Posteriormente le hizo una invitación a Blanca Lilia Ibarra de hacer una reflexión si realmente INAI ha dado resultados en estps años.

De este modo, cuestionó sin dar detalles, que la administración gubernamental que vio crear al INAI y al Sistema Nacional de Transparencia fue la de mayor corrupción.

Asimismo, insistió que se han encontrado casos en que ex comisionados del INAI, son hoy son señalados por la ciudadanía por cometer actos de influyentísmo y tener conflicto de intereses.

Incluso, dijo sin dar nombres, que ahora algunos ex comisionados son diputados federales o trabajan en altos cargos del mismo instituto.

“¿Verdaderamente el INAI milita para México?” cuestionó a la comisionada poblana.

“¿Es ético y objetivo salten de un puesto al de elección popular o sigan desempeñándose como altos funcionarios del INAI”, dijo al señalar que sabe que no es ilegal, “¿Pero es ético?”, insistió.

Asimismo, cuestionó la eficacia del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) para garantizar el acceso a un ciudadano de a pie.

En respuesta, Blanca Lilia Ibarra, sostuvo que tomarán nota con humildad, al señalar que ya hay lineamientos del servicio profesional de carrera, por lo que quienes trabajan en el INAI, estarán mejor capacitados y podrán ascender de posiciones.

Espaldarazo

Otra poblana, la senadora Nancy de la Sierra Aramburu, al tomar la tribuna, dio su apoyo a su paisana a quien dijo conoce desde hace 30 años y sabe su profesionalismo.

Recordó la poblana que el INAI es de los mexicanos y ha servido abrir las puertas de la transparencia.

“Accedimos sobre graves crímenes cometidos por el estado, como matanzas, de Ayotzinapa y Tlataya o grandes investigaciones periodísticas, como la Casa Blanca, Estafa Maestra o las casas de Duarte”, dijo.

Aseveró que La autonomía del INAI es un arma imparcial en el combate a la corrupción, dijo.