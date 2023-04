El coordinador de los diputados locales panistas, Rafael Micalco, sostuvo que el PAN es más que tres o cuatro personas que anuncien que se van del partido.

Recordó que hubo una época de afiliaciones ficticias, y se demostró que la mayoría de ellos iban por otros intereses y se fueron, pero también los que llegaron para abrazar los principios de Acción Nacional, y ellos se mantienen.

Ante los señalamientos de que hay militantes que están abandonando las filas, quien fuera presidente estatal, dijo que lo importante sería que exhiban los nombres para comprobar esta adhesión y no solo presuman algo que no se puede demostrar.

Por otro lado, cuestionó las declaraciones del dirigente estatal de MC, Fernando Morales Martínez, quien aseguró que alrededor de 50 liderazgos del albiazul con toda su gente se sumaron al partido naranja frente a la exclusión y la falta de un proyecto sólido en el PAN.

Minimizó este posicionamiento y aseguró que no existe claridad sobre quienes pudieron haber abandonado al PAN porque no exhibió ninguna foto o mencionó algún nombre que pudiera corroborar su versión.

“Dejaría la declaración de mi amigo en una simple expresión, no abundaría más en el tema porque no dio nombres, qué liderazgos podrían ser y ya decir 50 o 60 junto con todos sus liderazgos lo dudo, la verdad lo dudo. Esperemos a que presente nombres y en función de eso daré una opinión”.

Micalco Méndez manifestó que esperará a que se confirme esta declaración para poder hacer un pronunciamiento y por el momento aseguró que la estructura electoral del PAN sigue firme y comprometida de cara a las elecciones del próximo año.

Insistió en lo ocurrido hace algunos años cuando de repente llegaron miles de solicitudes para afiliarse al PAN, y en la etapa de reafiliación se vio que algunos de los que llegaron realmente son panistas con principios, mientras otros se fuero, y el deseo es que les vaya bien, y el pasado ahí quedó.

Difícil el cierre de año en el Congreso

Por otra parte, el legislador expuso que uno de los puntos que no hay que perder de vista es el respeto entre los diputados de la fracción panista tanto su forma de pensar, como la de votar, eso siempre irá por delante dentro de los trabajos del grupo

“En ese tenor somos conscientes de que más adelante ya la polarización va a ser mayor, van a entrar temas electorales, y en primera instancia se hará el esfuerzo porque todos los diputados del PAN vayamos en el mismo sentido, como fracción y ojalá unanimidades”.

Aclaró que debe haber un diálogo con todas las fuerzas políticas “Tendremos que estar en comunicación con el presidente del Congreso, Eduardo Castillo para tratar que la polarización y el tema electoral que se afecte lo menos posible el trabajo legislativo”.

Señaló que lo importante es que no se cometan los errores del pasado cuando se daba la parálisis legislativa en años electorales “Ojalá las comisiones no dejen de trabajar las propuestas de los diputados que están todavía sin analizar comiencen a fluir en señal de que el tema electoral no nos afecta”.

Rafael Micalco comentó que la comunicación con el partido con los comités nacional y estatal es clave, pues las decisiones electorales las tomará en nacional a propuesta del estatal se tendrán que ver las directrices del actuar político como diputados.