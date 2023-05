El senador de la república Alejandro Armenta Mier acusó prácticas sucias para afectar su imagen repartiendo promocionales durante el desfile del 5 de Mayo, e indicó que él no tiene que recurrir a ese tipo de prácticas.

Puntualizó “las gorras que regalaron con mi nombre seguramente las repartió algún interesado en descarrilar mis aspiraciones por la gubernatura de Puebla, pero no lo van a lograr”, e indicó que no lo necesita, y si algo ha aportado son árboles de su vivero, pero para reforestar el estado

Celebró que a nivel local que no hayan sido invitadas ninguna de las denominadas “corcholatas” al desfile conmemorativo por la Batalla de Puebla porque, afirmó que, esto permitió que se enfocara el evento a reconocer la importancia de esta gesta heroica en el país.

Cuestionado sobre los utilitarios y propaganda política distribuida durante la parada cívico-militar, se deslindó de estos artículos afirmando que algunos de sus adversarios intentaron generar la percepción sobre una violación a la ley electoral.

“Es que hubo sombrillas y gorras de tela, pero me deslindo porque les digo que, no son enemigos, a la mejor algunos interesados en descarrilarnos andan haciendo travesuras, entonces, que bueno que regalaron a mi nombre gorras de cartón porque si no dirían de qué presupuesto salieron”.

Armenta Mier juró que continuará recorriendo la entidad una propuesta a los ciudadanos que garantiza la continuidad de la 4T en Puebla apegada a los principios de no mentir, no robar y no traicionar y engañar como lo están haciendo otros perfiles con fotografías para simular un apoyo que no existe.

Reprueba nepotismo

Por otra parte Armenta Mier, reprobó el nepotismo cómo forma de corrupción, por lo que se pronunció por respetar derechos políticos de sus familiares, pero nunca presionará para otorgar candidaturas plurinominales.

Aclaró, que su esposa acude a reuniones y lo asiste, pero no buscará plurinominales, esto, a raíz del constante acompañamiento que ha tenido la señora Cecilia Arellano en eventos públicos.

Del trabajo legislativo señaló que la aprobación de leyes fue legal porque la norma interna del Senado establece que el quórum se constituye con la asistencia de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara, con base en el Art. 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Insistió “le cumplimos a las y los mexicanos con la aprobación de leyes importantes como la denominada 3 de 3 a favor de las mujeres, evitando que deudores alimentarios y violentadores ocupen cargos de poder, para que asuman su responsabilidad con sus hijos, ponderando el bienestar de la niñez y a los jóvenes”.