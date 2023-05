Luego de ser liberado el presidente municipal de Piaxtla, Miguel Maceda Carrera, inmediatamente solicitó al ayuntamiento ser reinstalado en su cargo, luego de que solicitó licencia en cuatro ocasiones por 90 días cada una.

El alcalde con licencia, estuvo en prisión por once meses, acusado de acusado de encubrimiento, ejercicio indebido de funciones públicas y homicidio doloso.

En un documento en poder de Intolerancia Diario, con la firma de Miguel Maceda, solicita al secretario general del ayuntamiento de Piaxtla la reinstalación en su cargo de presidente municipal, tras la solicitud de su última licencia en sesión extraordinaria de Cabildo del 2 de abril pasado.

“En mi carácter de Presidente Municipal Constitucional del municipio de Piaxtla, (…) vengo a través del presente escrito con debido respeto a expresar lo siguiente:

Toda vez que me fue concedida licencia en el cargo de presidente municipal, por sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 2 de abril de 2023 por el término de 90 días, que finalizan el día 2 de junio me permito solicitar la conclusión de mi licencia y la reinstalación al cargo con el que he sido envestido, por haber concluido mi procedimiento”, señala la carta fechada el 9 de mayo y firmada por Miguel Maceda.

El edil mixteco, hermano de la diputada federal por Puebla, Nelly Maceda permaneció en prisión desde el 10 de junio de 2022.

El alcalde solicitó cuatro permisos de licencia de 90 días cada uno, los que le otorgó el Cabildo del ayuntamiento de Piaxtla para justificar la ausencia de sus funciones.

El activista Carlos Orea, quien ha seguido el caso, señaló a este medio de comunicación que la Fiscalía General del Estado (FGE) el 26 de abril de 2023 le atenuó dos delitos a las denuncias.

De este modo, la acusación de delito doloso se convirtió en culposo, con lo cual, el juez de control de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros, Salvador Hernández Martínez, concedió una audiencia.

Por lo tanrto, el lunes pasado, un juez dejó salir de prisión preventiva de manera, señalo Carlos Orea.

La aprehensión del alcalde ocurrió como consecuencia de la investigación que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó por la muerte de Ángel Tigre Aquino ocurrida en junio de 2022.

El alcalde fue detenido el 10 de junio de 2022 acusado de los delitos de encubrimiento, ejercicio indebido de funciones públicas y homicidio doloso dentro de la carpeta de investigación 18/2022/Acatlán.

La víctima, identificada como Ángel, fue detenido acusado de que alteraba el orden público sobre las principales calles del municipio de Piaxtla, por lo que elementos de la Policía Municipal lo arrestaron y lo llevaron a la comandancia donde presuntamente lo golpearon en diversas ocasiones.

El hombre de 45 años de edad fue trasladado por paramédicos al Hospital General del Municipio de Acatlán de Osorio, donde más tarde perdió la vida, presuntamente a manos de los elementos policíacos.