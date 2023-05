El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Jorge Estefan Chidiac advirtió que para que un tren funcione todos deben formar parte de él, y en el caso de la coalición “Va por Puebla”, o forman todos parte del mismo, o no se suben.

En entrevista con Intolerancia Diario aplaudió que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) haya decidido tener un proceso interno que va a enriquecer la coalición, ya que deben medirse a todos, no solamente la gente de un determinado partido.

“Mal haría un partido político de no presentar propuestas propias, porque todos tienen un valor en la coalición, y en ese sentido no hay jefes, ni maquinaria que dirija el tren, o formamos todos parte con las mismas condiciones, o no nos subimos”.

Jorge Estefan Chidiac, dijo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), debe hacerlo, al igual que el PAN, y una vez que todos tengan sus propias propuestas, se llegará a un acuerdo razonable.

Explicó que los métodos no se han definido, pues apenas se está viendo qué es lo que va a pasar con la candidatura a la presidencia de México.

"Todo se va a acordar a nivel nacional, y todos tienen que posicionar a los aspirantes, hacer el trabajo, estructura, y cuando lleguen las decisiones, hacer el acuerdo".

El priísta manifestó que hay que esperar para el 2024, si en PAN y el PRD ya decidieron a quién van a apoyar que lo hagan.

“Nosotros en el PRI tenemos a varios, y ya decidiremos si ponemos o no a alguien a competir con el que el PAN ponga si es que se hace una coalición”.

Manifestó que en el PRI hay mujeres destacadas como Blanca Alcalá, Lucero Saldaña, y varias más, además de exponer que el PAN y el PRD dicen que habrá alianza y en ese camino se va.

A la pregunta sobre si él se va a destapar, reiteró “No necesito destaparme, todo político con capacidad, nivel, es un aspirante, y el que diga que no, es falso”.

Aclaró que hasta el momento no se ha definido si será mujer u hombre el que postulará Va por Puebla, pues depende de los bloques de competitividad, pero el género ya no es lo que determina, lo importante es ver quién puede ganar.

De las encuestas que se manejan, indicó que hay algunas que manejan a favor de Morena, pero en lo personal no le hacen sentido, y dijo que él tiene otros estudios donde Morena puede estar arriba, pero no se ponen candidatos a competir, sólo la marca, y lo interesante sería que hicieran con cruce de datos.

Finalmente comentó que Puebla es de los estados donde podría ganar la coalición PRI-PAN-PRD, en otros como Tabasco, pese a lo que se haga, ganará Morena.