Simpatizantes de Marcelo Ebrard demandaron a la dirección de Morena que haya piso parejo en el proceso que iniciará para la designación del candidato de la Cuarta Transformación, y afirmaron que en ese rubro, ganara la encuesta.

En conferencia de prensa la coordinadora nacional de “La Esperanza con Marcelo” , Diana León Cuadra, comentó en que la encuesta que está por lanzar el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para definir la candidatura presidencial será uno de los primeros triunfos que obtenga el canciller.

Expresó que continúan ampliando la cobertura en el país y en el caso particular de Puebla, tomaron protesta a quienes serán los responsables de las coordinaciones municipales y sumar de los ciudadanos que simpatizan con el titular de Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Cuestionada sobre las versiones que apuntan la salida de Marcelo Ebrard de las filas de Morena en caso de no concretar su aspiración, respondió que no existe esa posibilidad, pues expuso que el canciller dejó en claro que aceptará el resultado de la encuesta, aunque este no sea a su favor.

“Primero, lo vuelvo a repetir, vamos a ganar la encuesta, no tenemos duda de que va a ganar la encuesta. Sobre la pregunta de y si no y si sí, mejor vamos a esperar los tiempos. No tenemos Plan A, no tenemos Plan B y no tenemos Plan C (…) Así lo vemos nosotros, no es por un asunto personal sino por el proyecto del país, él dijo no vamos a hacer nada”.

Subrayó que la dirigencia nacional de Morena debe garantizar piso parejo para los aspirantes a la candidatura presidencial y establecer reglas claras para evitar polarizar a los simpatizantes y que se pudiera provocar alguna ruptura.

Acompañada de Berenice Heredia, coordinadora estatal, se les tomó protesta a los coordinadores distritales para fortalecer el perfil de Ebrard en el proceso interno que tendrá el partido obradorista.

Ambas coincidieron que Ebrard Casaubón es el mejor perfil que tiene Morena para que sea quien encabece los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, como resultado de la preferencia y simpatía que el canciller se ha ganado entre los ciudadanos.

Berenice Heredia, precisó son 16 Comités Distritales a los que este miércoles se les tomo protesta, quienes serán los encargados de nombrar en próximas semanas a quienes formarán los Comités Municipales, mismos que tendrán la tarea de robustecer los trabajos a favor al canciller al interior del estado.

Finalmente, manifestaron que en su mayoría estas expresiones están formadas por mujeres y jóvenes, grupos que reconocen la visión progresista que tiene el canciller.