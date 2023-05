A dos meses de la muerte de 40 migrantes, la mayoría venezolanos, el diputado federal Mario Riestra Piña, señaló que no se puede dar carpetazo al tema, ya que hasta ahora no se han acelerado las investigaciones.

Señaló que esta semana presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) verifiquen que las instalaciones migratorias en todo el país cuenten con condiciones de seguridad adecuadas y humanas.

El legislador integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, expresó que la intención es evitar que continúen las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, y sobre todo, evitar que se repitan los hechos del 27 de marzo del presente año.

Riestra Piña recordó que el 27 de marzo lamentablemente murieron 39 personas migrantes a causa de un incendio en instalaciones del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua y seis días después una persona más falleció para contabilizar 40 muertes por ese incendio.

“Estos hechos pusieron en evidencia la forma inhumana en la que el Instituto Nacional de Migración trata a los migrantes en nuestro país.

“Quedó de manifiesto que los centros de detención, que no estancias para migrantes del Instituto Nacional de Migración, no cuentan con las condiciones de seguridad; el Centro de Ciudad Juárez no contaba con ningún protocolo de reacción y menos, con personal capacitado para atender una emergencia de estas dimensiones, se carecía de agua potable, instalaciones sanitarias, entre otros”, condenó el diputado, representante del Distrito 12 en Puebla.

Urgió a que se implementen acciones de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender las posibles irregularidades que en su caso exista en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración.

Riestra Piña comentó que en Puebla, su compañero de partido y diputado local, Rafael Alejandro Micalco Méndez, presentó un punto de Acuerdo para exhortar al gobernador a que se coordine con el Gobierno Federal y los municipios donde existan instalaciones del Instituto Nacional de Migración para que se verifique que en esa entidad no exista ninguna instalación migratoria operando en las condiciones que lo hacía la ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua.