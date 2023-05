Tras anunciar que serán dos legisladoras panistas las que hablen durante la comparecencia de la secretaria de Planeación y Finanzas, Teresa Castro Corro, el diputado Rafael Micalco Méndez, aseguró que Eduardo Alcántara sigue siendo integrante de la bancada una vez que hay un proceso sin concluir.

En entrevista el coordinador de los legisladores locales del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que están preparados para la comparecencia de la funcionaria, y dijo que el acuerdo de la bancada es que sólo se aborde el tema de los 600 millones de pesos invertidos en el banco ACCENDO.

Dijo que serán dos mujeres las que participen, una para hacer la pregunta, y la otra en la réplica que permite el formato de la comparecencia.

Referente al tema de su compañero Eduardo Alcántara Montiel, el coordinador de la bancada, señaló que hay que esperar y evitar adelantar vísperas sobre la posible expulsión de las filas del PAN del diputado y aclaró que es momento de sumar y no dividir al partido.

Consideró que sería muy prematuro fijar un posicionamiento sobre la solicitud enviada al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para dar de baja al legislador local, luego de haber sido sentenciado por Violencia Política de Género.

Sobre si se trata de un revanchismo político por parte de la dirigente estatal, Augusta Díaz de Rivera Hernández, en contra de Alcántara Montiel por las severas críticas al desempeño del alcalde, Eduardo Rivera Pérez, comentó qué él no tiene alguna opinión al respecto porque se trata de sumar.

“No estoy ni a favor ni en contra de ningún equipo o de ninguna visión, no me meto en esos temas porque ya estoy en un sentido positivo y espero que las partes involucradas, las que me acabas de mencionar, ojalá lleguen a un entendimiento y ojalá haya más diálogo y evitemos expresiones públicas que pudieran dañar al partido”.

Micalco Méndez sentenció que en tanto no se resuelva este procedimiento al interior de la dirigencia nacional del PAN y haya una resolución de la impugnación que promovió, Alcántara Montiel, seguirá como parte de la bancada en el Congreso de Puebla.