El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no es invencible como parecía, aseveró el presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino.

En entrevista a medios locales, el alcalde de extracción del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que se tiene que fortalecer la unidad del blanquiazul con miras al 2024.

Refirió de este modo que si necesita una alianza entre PAN, PRI y PRD, fuerte y donde todos los institutos políticos cumplan con sus acuerdos.

Indicó que se vio en el estado de Coahuila que Morena no es invencible como parecía, sobre todo cuando va solo en una elección.

Hizo una comparación a la elección de Puebla del 2018, donde hubo una participación del 80 por ciento del padrón electoral, con la del 4 de junio en el Estado de México, donde sólo salió a votar el 50 por ciento y no hubo una diferencia amplia entre el primero y segundo lugar.

“Lo anterior quiere decir que no es tanta la fuerza que decían tener, parecería que Morena era invencible. Yo creo que no, además hay una parte de los ciudadanos que no están conformes”, aseveró el edil.

De esta manera, Edmundo Tlatehui indicó que a un año de la elección en el estado de Puebla y la Presidencial, que se tiene que hacer un análisis para ver qué faltó en el Estado de México para ganar.

Al mismo tiempo, consideró que la división dentro del blanquiazul no ayudará a la elección del 2024, por lo que se debe llegar unidos y fortalecidos, con lo que tiene oportunidad de ganar la gubernatura y presidencias municipales, porque mucha gente ve en Acción Nacional una opción importante, y sin duda alguna dará su respaldo en el 2024.

Dijo, la alianza que se genere entre el PAN, PRI y PRD, debe estar fortalecida y cumplir con los acuerdos ya que en papel muchas veces se ve bonita, pero en la realidad, los partidos de la coalición deben hacer un un trabajo hacia afuera, fuerte, de cercanía con la ciudadanía.