El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, advirtió que van a rechazar a aspirantes a los que les cierren las puertas en Morena, por ello pidió que si tienen aspiraciones que se definan en estos momentos, además indicó que "quienes tengan aspiraciones que se quiten la máscara” y levanten la mano.

Expresó que no quieren a los llamados “reciclados”, además de que los partidos aliados tienen sus propios cuadros que están trabajando desde hace años y se ganan un espacio con miras al 2024.

“Quienes estén esperando a que Morena no les dé la candidatura y vengan aquí a que los reciclemos, desde ahora se los digo, no van a pasar, por lo menos en el PRI, no van a ser, si a los ciudadanos, puertas abiertas, pero no a aspirantes, o políticos de Morena que sean rechazados, y quieran estar aquí”.

Néstor Camarillo indicó que en estos momentos aún no se puede definir algo entorno a los nombres por el hermetismo que existe, ya que hay aspirantes, pero no lo dicen por temor al golpeteo mediático, pero deben quitarse la máscara y levantar la mano.

El dirigente del PRI dijo que él no tiene miedo y por ello hizo públicas sus aspiraciones, y está puesto para participar.