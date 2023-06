El coordinador de los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Micalco Méndez, aseguró que los tres partidos que conformarán la alianza que enfrentará a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados tienen la fuerza para ganar en 2024, e indicó que el ser prudentes no significa que sean débiles.

En entrevista, advirtió que en Puebla, durante los últimos cinco años, el PAN se ha caracterizado por ser parte de la oposición responsable, y esta actúa cuando debe mostrarlo, votando en contra iniciativas que afectan a los ciudadanos.

Dijo que la alianza “Va por Puebla” no es frágil y tampoco hay tibieza en la oposición: “Vamos a ganar en la próxima elección y recuperaremos la gubernatura, y las principales ciudades del estado".

Luego de que el exsenador de la República, Javier Lozano Alarcón, aseguró que la ausencia de una postura firme frente a Morena le está allanando el camino para que ganen en la elección 2024, recordó que el personaje se ha aliado en contra del PAN en algunas ocasiones, y "las cosas hay que tomarlas de quien vienen".

Expresó que, desde el Congreso de Puebla la bancada albiazul mantiene una crítica constante sobre los errores, abusos y excesos cometidos por los funcionarios de los gobiernos de Morena.

“Es evidente que hemos sido oposición crítica, ahí está la comparecencia de la secretaria de Finanzas, por ejemplo, ahí están las posturas críticas respecto de las pintas de bardas y las posturas que he dado respecto al secretario de Gobernación y hay otros temas que he abordado. Creo que la fracción parlamentaria del PAN somos una oposición fuerte y no hay duda de eso”.

Micalco Méndez sentenció que están enfocados en el fortalecimiento de la estructura electoral y generar una alianza con los ciudadanos para concretar un bloque opositor fuerte para poner un alto a las ocurrencias de Morena que, dijo, está dañando a Puebla.

Indicó que no se va a frenar a nadie que quiera aparecer en las boletas electorales en el 2024, “tenemos que ver que aspiración o actitud tienen cada uno de los diputados del PAN en lo individual que aspiración y dónde se ven en el 2024 para poder apoyarlos, como compañeros y miembros del partido”.

De las iniciativas congeladas, el coordinador de los diputados del PAN expresó que la clave para que una propuesta prospere es que tenga el mayor de los consensos y, para ello, en ocasiones se requiere compartir el contenido, la autoría con otros diputados, para que sea más fácil convertirla en ley

“En ocasiones el querer hacerla solo dificulta, aunque se entiende que hay egos, y en el caso de las mujeres hay que verlo que tienen que salir, hacer a un lado los ego y protagonismos”.