Un juez de control aplicó medidas cautelares en contra de la ex presidenta municipal Claudia "N", misma que deberá pagar 15 mil pesos como garantía, no salir del país ni acercarse a Yasmín Flores Hernández; además será el 30 de junio cuando se resolverá la situación jurídica ya que se solicitó la duplicidad del término constitucional, de ser encontrada culpable la pena sería hasta de tres años de prisión.

Durante la audiencia en la casa de la defensa solicitó la duplicidad del plazo a fin de presentar los alegatos y poder enfrentar el proceso por la denuncia por “discriminación”.

De acuerdo al Código Penal del Estado de Puebla en su artículo 357, se señala la pena a quien resulte responsable de cometerlo.

“Se aplicará prisión de uno a tres años y de cien a quinientos días de multa a todo aquél que, por razón del origen étnico o nacional, raza, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, preferencias sexuales, apariencia fisica, estado civil, creencia religiosa, ideología política, opiniones expresadas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, la libertad o la igualdad:

I.- Provoque o incite al odio o a la violencia;

IV.- Niegue o restrinja derechos laborales de cualquier tipo. Al servidor público que por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en este numeral, además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta".

El juez de Control dictó medidas cautelares a favor de Yasmín Flores, por lo que Claudia "N"tendrá que acudir a firma periódica, pagar 15 mil pesos como garantía, no molestar por ningún medio a la ex consejera jurídica y no salir del país.

Tema político

La imputada señaló que existen grupos políticos que buscan sacarla de la contienda electoral por ser la mujer más competitiva al interior del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y con las más altas posibilidades de ganar la elección.

“Por supuesto que me opongo a toda forma de violencia en contra de las mujeres y aunque ya me he venido deslindando, parece que existen algunas personas con un interés particular en querer confundir (…) No solamente ofende a quienes venimos de las bases, parece que se le olvida que el llamado es a trabajar”.

“Hoy tuvimos que dar la cara, en una intentona más de impedirle a una mujer llegar a encabezar la gubernatura del estado de Puebla. Esa es una contienda en la que si bien las encuestas me van dando la preferencia de Morena, pues como lo hemos visto en el pasado, los intentos que vendrán para evitar que una mujer pueda encabezar la gubernatura”, concluyó.