Redacción

La exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, no fue vinculada a proceso por violencia política de género, ya que el juez consideró que no era la jefa directa de la denunciante, es decir, la ex consejera jurídica del ayuntamiento, Yasmín Flores Hernández.

Por lo anterior, este jueves fueron retiradas las medidas cautelares a la exedila, lo que incluía la prohibición para salir del país y no comunicarse con la exfuncionaria municipal.

Al conocer la decisión del juez, Flores Hernández anunció que apelará la decisión, además de agradecer el trabajo del Ministerio Público y de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el caso.

Por su parte, Rivera Vivanco resaltó que mantiene vigentes sus derechos políticos, de cara al proceso electoral del año siguiente.

La audiencia en la que se encontraron Yasmín Flores Hernández y Claudia Rivera Vivanco duró cinco horas en la Casa de Justicia ubicada sobre la 11 Sur, en la ciudad de Puebla.