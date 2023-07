La presidenta estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Olga Romero Garci Crespo, calificó el proceso de selección del candidato presidencial del Frente Amplio por México como una mala imitación del método aprobado en la alianza Morena-PT-Verde.

En entrevista la ex legisladora con licencia llamó al bloque PRI-PAN-PRD a copiar las políticas exitosas de la cuarta transformación, e indicó que se está viendo como crece la aceptación a los gobiernos de Morena.

Romero Garci Crespo rechazó que exista una simulación o se vaya a dar “un dedazo” en la definición de quién encabezará los Comités en Defensa de la 4T en el país y posteriormente será el candidato a suceder al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“No creo ni pienso sino que estoy segura de que si quisieron imitarnos, definitivamente, ojalá que nos imitaran en las cosas buenas que la cuarta transformación está haciendo y no sólo en esas cosas y la verdad es que lo veo con lagunas por ahí (…) Ese acuerdo se votó por unanimidad, no tuvimos ni un voto en contra o en abstención, y ese acuerdo se va llevar a cabo conforme fue aprobado, entonces, por supuesto que no hay un dedazo”.

La dirigente estatal de Morena en Puebla, además anunció que será a mediados del mes de septiembre cuando inicie el proceso para elegir al coordinador o coordinadora de la defensa de la 4T en Puebla. Posterior a esto, se seleccionará a los candidatos de los diferentes cargos a elección popular, por lo que se estima que en octubre se conozcan los nombres de los participantes.

Por otra parte cuestionada si ya tuvo un acercamiento con el ex diputado local, José Chedraui Budib, para su posible agresión rumbo a las próximas elecciones, respondió que, hasta el momento, ningún personaje externo al partido se ha acercado para sumarse a las filas de Morena.

Reitero que con unidad y trabajo se conseguirán 2 millones de votos en el proceso electoral de 2024 que abonarán para el triunfo de MORENA en la presidencia de la República y en el estado de Puebla.

Comentó que ella como dirigente del partido se ha mantenido al margen durante las visitas de los aspirantes para que haya una neutralidad, y es la militancia de Morena la que tiene la libertad de realizar campaña al interior del partido a favor de quien considere la mejor opción.

La presidenta dijo que el panorama es favorable, una vez que Morena es el movimiento más fuerte, el partido político más grande en México y el pronóstico es que se ganará la presidencia de la república, la gobernatura de Puebla, mayoría en las cámaras de senadores y diputados, así como en el Congreso del Estado, y triunfos en la mayoría de los municipios.