El coordinador de los diputados locales del Partido del Trabajo (PT), Antonio López Ruiz, advirtió que el proceso electoral de 2024 dejó de ser un día de campo para los aspirantes de la Cuarta Transformación, y está equivocado quien se niegue a reconocer el fenómeno que está representando Xóchitl Gálvez.

En entrevista el también aspirante a coordinar los comités de la Cuarta Transformación en la capital, expresó que lo que se tiene que buscar es la unidad, la sensatez, los tiempos políticos no están para guerras sucias sin sentido, la gente no lo merece, quiere propuestas, reacciones seriar, y el país no está para ocurrencias.

Precisó que las alianzas se construyen, y se está haciendo en Puebla, y a nivel federal no va a ser un día de campo la elección, “Ya vieron el fenómeno de Xóchitl Gálvez en una semana, y el ignorarlo es un grave error”

Dijo que si pensaron a nivel nacional que iba a ser un día de campo yo creo que se encuentran equivocados, si pensaban que había una candidatura preferida, que el presidente va a hacer una imposición se equivocaron.

López Ruiz insistió en hoy si se quiere ganar una elección tienes que mandar a los mejores perfiles, en estos momentos el fenómeno nacional está empezando un año antes, todavía falta mucho, y hay que seguir construyendo, actuar con humildad y argumentos.

Comentó que va a seguir trabajando en su ruta, pero sobre todo ayuda porque no cualquier perfil va a llegar, se están poniendo complicadas las cosas y la realidad es que la aspirante de la oposición si está creciendo, y quien no lo quiera ver comete un grave error

Señaló que a diferencia de hace algunos meses cuando todo parecía tranquilo para la Cuarta Transformación tanto en el estado como a nivel nacional, las cosas cambiaron “Hoy hay gente que se envalentona y la apoya, se va a acabar el denostar, se va a poner bueno con argumentos, tiene que llegar a la presidencia la mejor candidata o candidato, y no será tranquilo".

López Ruiz lamentó las críticas y ataques que existen entre los integrantes de la 4T, tratando de posicionarse con miras al 2024, e indicó que lo importante como el caso de la capital es que no sólo se hagan declaraciones o se levante la mano, sino que comprueben que hay un verdadero trabajo.

Comentó que al interior del PT se trabaja de manera unida, y hay reuniones periódicas entre los liderazgos, como Lizeth Sánchez García, Ernesto Villareal, Mariano Hernández, quienes durante años han trabajado por el partido.

López Ruiz acotó que será el pueblo el que decida quién será el representante para transformar la capital y en ese sentido, tendrá el apoyo de todas y todos aquellos involucrados.