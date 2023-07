El Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazó lucrar con la consulta sobre el agua potable en Puebla como bandera política, y sostuvo que solo busca la obtener la opinión de los ciudadanos. para presentar opciones que mejoren la prestación del servicio.

El dirigente estatal del PRD, Carlos Martínez Amador, criticó las declaraciones del coordinador de la bancada del PRI, Jorge Estefan Chidiac, quien aseguró que hay actores políticos que están lucrando con este tema para obtener una rentabilidad electoral de cara a los comicios del próximo año.

Aseguró que están escuchando a los ciudadanos para saber si quieren la reversión de la concesión otorgada a la empresa Agua de Puebla para Todos o que se revise el contrato para obligar a que se cumpla con el clausulado y se garantice la distribución del vital líquido.

“Nosotros lo que estamos viendo es lo que quiere la gente, es una consulta ciudadana no vinculante y no estamos pidiendo que se revoque o no la concesión lo que queremos saber es lo que quiere la gente (…) Si la gente quiere una revisión del contrato así lo manifestaremos o si quiere que se revoque así lo manifestaremos”.

Martínez Amador expresó que el resultado de esta consulta ciudadana se pondrá a consideración de las organizaciones civiles que están en lucha por la desprivatización del agua en Puebla para fortalecer su movimiento y se sumarán para concretar su demanda.

PRD anuncia Foro

Por otra parte, dio a conocer que con el fin de abordar distintas temáticas para el país, y como parte de la elaboración de la plataforma programática como PRD rumbo al 2024, anunció el Foro “Por un México Incluyente”.

Recordó que a nivel nacional, cada partido político llevará a cabo un proceso de reflexión con sus liderazgos, militancia y simpatizantes, con el propósito de recoger las principales ideas y propuestas de partido.

Anunció el foro bajo el lema de “"Proyecto de Izquierda Socialdemócrata por un México incluyente. El futuro que queremos", motivo por el cual en Puebla se desarrollaran temas como empleos y vivienda para jóvenes, en donde será la juventud quienes compartan sus propuestas.

“Nos estamos reuniendo con distintas organizaciones de la sociedad civil, políticas y ciudadanas, así como con especialistas, expertos académicos, defensores de derechos humanos y líderes de opinión para construir una agenda integral”, puntualizó Martínez Amador.