Luego de señalar que los poblanos nacen donde se le da su “re tiznada gana”, la panista Ana Teresa Aranda Orozco confirmó su interés de buscar la presidencia municipal de la capital por el Frente Amplio Opositor, y señaló que deberá aportar al candidato a gobernador votos adicionales para equilibrar la situación en el interior del estado, donde tiene el control Morena.

En entrevista la diputada federal, recordó que van dos veces que busca la presidencia municipal “en 1989 fui candidata del PAN, y en 2007 intenté pero no gané la asamblea y no la gané, pese a que tenía todo porque había sido secretaria de Desarrollo Social y me conocía el 65 por ciento de los poblanos, y tenía calificación excelente”, y precisó que esta sería la tercera ocasión.

Reconoció “Creo que cuando no te toca aunque te pongas, y cuando te toca aunque te quites”, y al preguntarle sobre si se quitará o se pondrá, señaló que hay que estar, y estar a disposición y hacer el trabajo, hacer bien lo que estás haciendo, la chamba que entregó la ciudadanía, que es ser diputada, estás cumpliendo

Manifestó que ser presidenta municipal es un verdadero honor, pero uno puede querer y los poblanos no querer, se necesitan conjuntar los dos, y agregó “Quien contienda por la presidencia municipal necesita garantizarnos no solamente conservar la alcaldía para el PAN y la coalición, sino darle al candidato un extra de votos que le hagan falta en el interior del estado, el tesoro de los votos opositores está en Puebla y zona conurbada”.

Sin mezquindad ni protagonismos

Para Ana Teresa Aranda, en el PAN, del que fue presidenta estatal, señaló que no cabe la mezquindad ni los protagonismos, porque ahora que se constituya el Frente Amplio, puede pasar que a los políticos tradicionales les vaya bien, o que lleguen nuevos cuadros, pero lo importante es la unidad.

“Lo importante es acuerparnos muy bien y evitar que los poblanos volvamos a caer en manos de otra Claudia Rivera”.

Igual que Chavela Vargas

Ana Teresa, recordó sus orígenes “Llegué a Puebla en 1977, 46 años, y habrá otros que digan me gustaría ir a descansar al lugar donde nací, y a mí me pasa algo, no es que deje de reconocer la tierra de origen, pero ya no es donde naces, sino donde te haces, y me hice mejor ciudadana, construí una familia, y aquí es donde quiero descansar por siempre”.

Parafraseando a Chavela Vargas dijo “Los poblanos nacemos donde nos da nuestra re tiznada gana, nací en León, Guanajuato, cuna de la Independencia, y tengo más años en Puebla, que es la cuna de la Revolución, alguien que nació en la cuna de la Independencia y que llegó a hacer política en la Cuna de la Revolución, es un coctel Molotov”.

Mucho que hacer

La diputada federal habló sobre el panorama actual “Veo a Puebla, estado como un padre, la ciudad como una madre que tenemos que cuidar, engrandecer, dignificar, y es una tarea de todos, ciudad monumental, y hacer mucho más por ella”.

Reconoció la desigualdad que existe aún, donde se puede hablar de tres “Pueblas”, y debe haber un esfuerzo constante.