El diputado federal por Puebla, Raymundo Atanacio Luna, advirtió que se han comenzado a recibir denuncias previo al inicio ciclo escolar 2023-2024, por cobros indebidos en las instituciones educativas, por lo cual llamó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para evitar abusos en el cobro de cuotas y vigilar la aplicación correcta de estos recursos.

Recordó que será el próximo 28 de agosto cuando millones de escolares regresen a las aulas en el nivel básico, sin embargo en el proceso de inscripción tanto en Puebla como en el resto del país se han realizado denuncias por parte de padres de familia que consideran que se están cometiendo abusos, e incluso se condiciona el ingreso al nuevo ciclo escolar.

El legislador de Morena destacó que las cuotas escolares son voluntarias, no son obligatorias y no deben ser una imposición, ya que por ley no se puede condicionar la educación de un estudiante con dicha cuota.

“El regreso a clases en cada ciclo escolar, implica un desembolso para las madres y padres de familia quienes salen a cumplir con la tarea de comprar las listas de útiles, uniformes y calzado que requieren sus hijas e hijos; pero además de estos gastos relacionados con el regreso a clases, está el pago de las famosas cuotas escolares”.

Señaló que durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó un exhorto a la SEP y sus homologas de las 32 entidades federativas, para vigilar que no haya excesos en el cobro de las cuotas escolares y que no se condicione el acceso al servicio educativo, así como la aplicación correcta de estos recursos en las escuelas públicas del país, de los tres niveles educativos.

Raymundo Atanacio Luna detalló que en México existen 207 mil 682 escuelas, de las cuales el 40.1 por ciento son de nivel preescolar, el 42.5 por ciento son primarias y el 16.7 por ciento secundarias, datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI).

Además subrayó que en el reglamento de las Asociaciones de Padres, en su artículo 53, refiere que las asociaciones de padres de familia deberán limitarse a realizar sus labores dentro del marco legal que señala su objetivo, se abstendrán de intervenir en los aspectos técnicos y administrativos de los establecimientos educativos, no efectuarán actividades lucrativas en beneficio de sus asociados y ajustarán su actividad a las previsiones del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Educación y de este reglamento.

Ante estos hechos, dijo que ningún motivo se debe permitir que se condicione la educación pública con ese tipo de actos en los planteles educativos de nuestro país, ya que es un derecho de todos los niños, niñas, jóvenes y de todas las y los mexicanos.

“Por lo que este punto de acuerdo, tiene la finalidad de evitar que el pago de estas aportaciones se convierta en un abuso para los tutores que tienen a más de un alumno en cada institución, así como garantizar el ingreso de las y los estudiantes en cada ciclo escolar y la transparencia y rendición de cuentas de la comunidad educativa”, concluyó.