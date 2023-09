La diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia, advirtió que para el 2024 quieren hacer a las mujeres invisibles, pues acusó que buscan negar que ellas pueden ser candidatas, porque el 90% de los nombres que se manejan, son de hombres.

En entrevista con Intolerancia Diario, aclaró que esto ocurre en todos los partidos políticos donde no se quiere ver a las mujeres que están levantando la mano tanto para la gubernatura, presidencias municipales, diputaciones, el Senado.

“Saben que existen las candidaturas para mujeres, pero que no se ven, o no se siente, y esto se comprueba al tener una mujer que va a encabezar el Frente Amplio, pero además nadie la veía hace cuatro meses. Nadie hubiera pensado en Xóchitl Gálvez, y cómo pasó a nivel nacional puede pasar a nivel estatal”.

Recordó que son nueve los estados donde se renovará la gubernatura y en estas deberá haber cinco candidatas mujeres, y lo mismo sucede con las presidencias municipales donde tiene que haber 108 planillas encabezadas por mujeres.

“Pareciera que lo que está en la ley pareciera que se olvida, pero ahí está, y los agarra de sorpresa cuando salen los bloques de competitividad y se dan cuenta que hay gobernatura, o alcaldías que tenían pensadas para hombres, y se dan cuenta que debe ir una mujer”.

“Es lamentable que no piensen en las mujeres porque consideran que no hay perfil, claro que los hay, pero estamos trabajando no sólo para que se reconozca la paridad, sino que se debe ir pensando en que estamos ahí las mujeres y representamos el 50 por ciento, además tenemos con qué”.

Mónica Rodríguez se refirió al tema de las alcaldías, e insistió en la de la capital, de la cual dijo tiene que ser para una mujer, y recordó que ella ha levantado la mano para ser la candidata.

Puebla tiene perfiles para 2024

Sobre el tema de la gubernatura de Puebla sostuvo que hay perfiles de mujeres, pero el tema es que si los partidos no las impulsan, si no se mencionan los nombres, ni conocen el trabajo, es complicado para las aspirantes.

Dijo que no es que no haya un trabajo realizado, o capacidad, sino cuántas veces se menciona un hombre por sus capacidades, y sólo en una se menciona una mujer.

La legisladora manifestó que siguen siendo invisibles las mujeres, porque están los números, las posibilidades y lamentó que no se plantea siquiera que una mujer pueda ser candidata a la gubernatura porque consideran que puede tener números bajos, o falta de capacidad.

Finalmente, expresó que ella seguirá luchando para que se dé el lugar que corresponde a las mujeres en la política.