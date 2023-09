La exsecretaria de Economía del estado, Olivia Salomón, señaló que en la convocatoria de Morena hacia la candidatura al gobierno de Puebla que no hubo sorpresas, sino era lo esperado.

Lo calificó como un ejercicio democrático "muy importante" que ha ganado Morena, en el que participan realmente los aspirantes y ahora tienen que acatar las reglas muy claras.

-¿Te vas a registrar obviamente?

-Sí obviamente, yo ya revisé puntualmente leí todos los requisitos de inscripción y sin duda cumplo con cada uno de ellos, ahora que la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación a nivel nacional es una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum, pues creo que también en Puebla estamos listos y es tiempo de las mujeres.

Recordó que en Puebla serán analizados mediante las encuestas dos hombres y dos mujeres y el Comité Nacional pudiera ampliarlo hasta seis personas.

-¿Tú como andas en las encuestas, te has medido?

-Sí, yo estoy realmente bastante posicionada desde el punto de vista de que yo como secretaria de Economía estuve siendo muy respetuosa del proceso de los tiempos.

“Me separe del cargo convencida completamente de que es el camino correcto de que tenía que cerrar mi ciclo como secretaria de Economía y no dejar duda de que yo estaba usando o quisiera usar recursos públicos para mi promoción personal”, aseguró.

“Ya estoy en completas posibilidades de participar cumpliendo con todos los requisitos pero además convencida de que es mejor hacerlo con independencia del servicio público”, insistió.

-¿Te da tiempo a subir números en las encuestas?

-No tengo yo ninguna duda, a ver, al final las encuestas recuerda, se han convertido en en algo de publicidad, son encuestas de percepción, entonces yo puedo contratar una encuesta y ponerle el número que yo quiera y a mis contrincantes también.

“Realmente las encuestas que sirven son las que las de trabajo donde tú te mides para saber realmente en dónde estás parada, cómo tienes que trabajar, en qué lugar te falta trabajar, igual cómo están dando resultados las acciones que estás teniendo”, dijo.

“Realmente estoy segura que Morena hará su propia encuesta, están hablando además de encuestas espejos, pero sin lugar a dudas estoy lista para participar y en buenas condiciones”, aseveró.

-¿Hay piso parejo en la convocatoria?

-Sí, si yo creo que hay piso parejo, a mí me gusta que haya sido así la convocatoria porque en esto no se trata solo de género, entiendo perfecto que es algo ganado por muchas mujeres que lucharon porque esto sucediera.

“Morena abre los espacios a la paridad y lucha porque las mujeres participemos en buenas posiciones políticas, sin embargo creo que es muy buen ejercicio porque aquí de lo que se trata es de hacer el mejor perfil, sea hombre o mujer, el perfil más competitivo que Puebla requiere, quien pueda realmente demostrar con hechos el trabajo.

-Que piensas que ya prohíben que no haya espectaculares y todo ese tipo de propaganda?

-Está bien, es una regla que está poniendo Morena y hay que acatarla.

“En mi caso, no dejaré que en el caso de que me hagan una entrevista una revista, pues pedirles que no coloquen espectaculares para promocionarla”, sostuvo.

“Está muy clara la regla y yo soy muy respetuosa de la ley y así se deberá hacer”, prometió.