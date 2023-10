Integrantes de la Unión de Micro, Medianos y Grandes Empresarios, Empleadores y Profesionistas de Puebla A.C. manifestaron su apoyo a Olivia Salomón Vibaldo, aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación de Puebla, pues la consideran una mujer constante, disciplinada y confiable.

Durante un evento organizado en el Centro Mexicano Libanés, Olivia Salomón agradeció las muestras de apoyo y solidaridad de empresarias y empresarios, personas comerciantes y profesionistas que la acompañaron en este encuentro por el respaldo y confianza que le han manifestado y señaló que es tiempo de las mujeres.

“Sé que lo hice bien y están aquí porque confían en mí y confían en que puedo representar de manera honesta, transparente y ciudadana”, recalcó.

Salomón Vibaldo les pidió su confianza y destacó el papel de la mujer en este proceso de transformación del país, porque tienen un gran reto, “demostrarle al mundo entero que somos tan capaces como los hombres, y yo estoy segura de que ellos confían en nosotras. Es tiempo de las mujeres”, agregó

“Somos buenas administradoras y yo estoy segura que va a ser un privilegio servirles”, dijo la ex secretaria de Economía.

Dijo que la mujer es emprendedora, administra el hogar, siempre ayuda , hoy más en trabajar y traer ingresos, hay mucha mujeres que mantienen solas los hogares, y hay que apoyarlas.

Agradezco a todas y todos los compañeros de la Unión de Micro, Medianos y grandes empresarios, empleadores y profesionistas de Puebla, por invitarme a este encuentro donde pude platicarles del porqué quiero ser la mujer que coordine el Comité de Defensa de la Transformación en… pic.twitter.com/rl6hbU2N0E — Olivia Salomón (@OliviaSalomonV) October 4, 2023

“Parte de la erradicación de la violencia tiene que ver con la independencia económica, muchas mujeres soportan la violencia o saben que no pueden hacer nada porque dependen económicamente y no se sienten fuertes y listas para poder sacar adelante a sus hijos, los hogares, entonces aguantan mucho. Necesitamos que la mujer se empodere, pero no un empoderamiento mal entendido, como el decir que ya es más poderosa que el hombre, este tiene que ver con que ambos tengan oportunidades y se complementen en un hogar, y cada uno haga lo que le corresponde”.

La también reconocida empresaria, sostuvo que tiene que ser una sociedad igualitaria donde todos tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades, y entonces el tema económico es un factor determinante para que las mujeres se sientan seguras.

Finalmente, los convocó a participar en diferentes acciones a favor de Puebla, “los invito a que participen desde la reflexión, hay mucho que hacer (…) pero que seamos mejores ciudadanos, porque eso nos va a ayudar a sacar adelante al estado”.

En su turno, Alberto Victoria, vicepresidente de la asociación, expresó que Olivia Salomón “es la líder nato que Puebla necesita”, pues dijo que la conoce desde hace varios años y su enseñanza en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec le enseñó los valores que hoy la destacan, “fue donde aprendió muchas cosas de las que hoy se siente orgullosa”.

Además, señaló que la disciplina del deporte le ha enseñado otros valores como la constancia, disciplinada y cumplir la palabra empeñada, “elementos que hoy la describen como persona”.

Por su parte, la activista Mónica Diaz de Rivera destacó el papel de la mujer y la importancia de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, “valemos lo mismo, es un valor idéntico el que tenemos”.