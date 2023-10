El coordinador de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Estefan Chidiac dio la bienvenida a Nancy de la Sierra y aclaró que si busca una candidatura a la gubernatura o al Senado, debe formarse después de Blanca Alcalá, y Lucero Saldaña.

Indicó que conoce a la senadora, y resaltó que tiene una trayectoria importante al interior del partido, pues dijo que hubo algunas circunstancias por las que se fue y en el Senado mantuvo una posición crítica.

Al preguntarle sobre la posibilidad de que la senadora pudiera ser candidata a la gubernatura de Puebla en caso de que por cuestión de género.

"Es buen cuadro, pero no hay que olvidar que el PRI tiene cuadros importantes, y antes que ella estaría Blanca Alcalá Ruiz, o Lucero Saldaña Pérez".

"Mal haría un partido político de no presentar propuestas propias, porque todos tienen un valor en la coalición, y en ese sentido no hay jefes, ni maquinaria que dirija el tren, o formamos todos parte con las mismas condiciones, o no nos subimos”.

Estefan Chidiac, dijo que el PRI debe hacerlo, al igual que el PAN, y una vez que todos tengan sus propias propuestas, se llegará a un acuerdo razonable.

Explicó que los métodos no se han definido, y recordó que como pasó con la candidatura a la Presidencia de México todos tienen que posicionar a los aspirantes, hacer el trabajo, estructura, y cuando lleguen las decisiones, hacer el acuerdo.

Posible luz verde a parquímetros

El también presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal en el Congreso de Puebla, dijo que el Cabildo de la capital debe aprobar la modificación a la Ley de Ingresos, y turnarla a los legisladores para que la analicen y aprueben.

El priísta mencionó que espera que todos sus compañeros aprueben la modificación en la Ley de Ingresos para el cobro de los parquímetros, lo cual fue declarado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Comentó que se podrá modificar la Ley, tal como se hizo en San Pedro Cholula, e insistió en que si la bancada del PRI está a favor es porque los parquímetros trajeron orden al Centro Histórico.

"Los parquímetros llegaron a poner orden, y de no hacerlo podríamos regresar al estado anterior a la instalación de los parquímetros", detalló.

Finalmente, dijo que será la mayoría del Congreso la que determine si pasa o no la reforma.