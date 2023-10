“Llego al PRI, porque necesita refuerzos”, aseveró la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, aunque justificó que malas prácticas como la corrupción, las hay en todos lados.

En entrevista con Intolerancia Diario, sin descartarse por algún cargo de elección popular, la senadora Nancy de la Sierra también reconoció el peso de Eduardo Rivera Pérez por la gubernatura de Puebla, a quien le alzaría la mano.

La plática telefónica la concedió a un día de anunciar su llegada a la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de su paso por el Partido del Trabajo (PT) y seguir sin instituto político.

La senadora poblana dijo que no tiene que defenderse de las críticas de que anda “chapulineando”, porque no les pidió su opinión.

Asimismo, en temas políticos, afirmó que el único modo por el que buscaría ser la candidata al gobierno de Puebla del Frente Amplio, integrado por el PRI y los Partidos Acción nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), sería si se decide que vaya una mujer.

“No he pensado en el cargo de nada, no me voy al PRI ni catafixiada, ni plurinominal”, sostuvo.

-¿Cuando te fuiste del PRI dijiste que te ibas porque el PRI le había fallado al pueblo, qué ha cambiado?-

-Me fui huyendo del priismo que robaba, del priista corrupto, de las malas prácticas, el del dedazo, de los levantadores de dedo en las cámaras

-¿A poco ya no hay nada de eso en el PRI?-

-No, por supuesto que hay de todo en todos lados. Yo no llego a defender a nadie, ni llego a desgarrarme las vestiduras, llego con mi congruencia, la que tengo y con mi conciencia que es la que me puede decir el rumbo que puedo tomar.

“No es que se terminen las malas prácticas, pero perdón, hoy Morena (Movimiento Regeneración Nacional) es el PRI que ya no quería en el 2018.

“Ahí está (Ignacio) Mier, ahí está (Alejandro) Armenta, ahí está (Manuel) Bartlett, ahí están todos robando del erario para hacerse publicidad o que nos expliquen de dónde sacan el dinero para los espectaculares”, dijo.

El retorno al tricolor

En la entrevista la legisladora reveló que tenía alrededor de tres meses este proceso de ir a la bancada del PRI, para reforzarla

-¿Por qué se da?-

-Porque de repente la gente cree que cuando perteneces a un grupo o equipo, cree que vas a actuar como todos, como yo soy yo y no tengo mucha diferencia entre militar entre el PT (Partido del Trabajo), sin congruencia voto, y a veces voté diferente, llegó al PRI buscando abonar a un proyecto nacional que encabeza el Frente Amplio por México.

“El PRI necesita mayor fortaleza, yo así lo veo, yo vengo como refuerzo, vengo a ayudar, a abonar, a sumar”, dijo.

“Pensaban que me iría a mi casa o me quedaría en el plural, pero está en el Frente, Germán Martínez está con Xóchitl (Gálvez).

-¿Tiene mucho que lo pensaste el regreso al PRI?

-La verdad tengo tres meses que tuve un primer encuentro por invitación con el presidente nacional (Alejandro Moreno).

Nos volvimos a encontrar después de la elección de Edomex y hace unos días platicamos la ultima vez con toda la convicción de sumarme, primero a la bancada.

Los brincos

-¿Qué dices en tu defensa para que no te digan que andas 'chapulineando'?-

-Yo no tengo que defenderme de nadie, mi conciencia es la única que me juzga y cuando yo puedo dormir es porque he hecho las cosas bien.

“Qué cuanta moral deben tener para criticarme si soy la peor 'chapulina', pues pregúntale a los artistas, a los futbolistas, a los reporteros, que también se cambian de casa porque hay cosas que no nos gustan de donde estamos y recibimos mejores ofertas o nos tratan mejor o buscamos luchar por una causa común que en este caso es México.

“Les diría que está bien, que piensen lo que quieran, que nunca les pedí opinión para irme, ni se las pediré para volver. Haré mi mejor esfuerzo desde la trinchera hoy donde mi partido me necesite”, sostuvo.

2024

-Dejaste la puerta abierta de buscar la candidatura al gobierno de Puebla, ¿si es por ahí?-

-Podría ser una opción, la verdad veo muy fuerte a Lalo, veo las encuestas, reconozco que tiene gran liderazgo y acercamiento, a mi nunca me han medido por el PRi para esa posición. Tampoco cierro las puertas

“Yo no voy por la gubernatura, yo voy a abonar donde sea. Si se abre la puerta y decide el Frente que es muer, pues ahí si vamos, y vemos de a cómo nos toca”.

-¿Alguna vez criticaste a Lalo en su primera gestión en el ayuntamiento, sobre todo por la privatización del agua?-

-Es que era una cuestión del estado, y para mi la independencia de los municipios debería ser eso, articulo 15.

“Entonces porque vas a hacer algo que no quieres o reconoce que no puedes, mi critica fue en ese sentido y no en descalificar a la persona”.

-¿Te viste alguna vez levantándole la mano?-

-La verdad nunca pensé que el PRI y el PAN fueran juntos en una elección, jamás, pero para combatir el populismo al que nos enfrentamos, no hay de otra.

“Aquí no se trata de proyectos e ideologías personales, ni de rencillas del pasado, sino del presente y futuro para nuestros hijos. En política si Lalo es mejor perfil para acabar con el populismo, va, estaré sumada”, dijo.

-¿Te interesa la presidencia municipal?-

Pues no he pensado en verdad ningún cargo, estoy apostada al proyecto de Xóchitl (Galvéz), no he pensado en el cargo de nada, no me voy al PRI ni catafixiada, ni plurinominal, ni por el Senado.

“La gente por eso cree que todos somos iguales y que nadie da paso sin guarache, no, yo voy descalza”, señaló finalmente.