El empresario y ex diputado local, Pepe Chedraui Budib, reiteró que buscará la candidatura a la presidencia municipal de la capital, pues aceptó que podría inscribirse en el proceso de Morena, sin embargo, precisó que su interés es que Puebla se convierta en una ciudad de primer mundo, y advirtió que con bacheo no se resuelve la problemática.

En entrevista con Intolerancia Diario, "Vamos a seguir caminando hasta que los tiempos sean necesarios, y dicten las horas y reglas a seguir, y Pepe Chedraui antes que nada es ciudadano, somos más los ciudadanos y ciudadanas con este caminar”.

Respecto a los ataques que se han presentado, señaló “El fuego no es ni tan fuego ni tampoco tan amigo, no le hago caso a nadie, sigo trabajando, la Fundación Pepe Chedraui lleva más de 10 años trabajando, tenemos más de 20 mil apoyos entregados, y se seguirá, lleva el nombre de mi papá”.

Aclaró que en la parte electoral todavía no son los tiempos, están esperando el tema de los candidatos al gobierno del estado de parte de las dos coaliciones, y los tiempos no son de ahora.

“Hay gente que se enoja porque estamos haciendo muchas cosas, pero no es mi problema, trabajen todos porque es en beneficio de todos, porque lo que nos debe interesar a todos es Puebla”.

“Me he sentado con quienes hablan mal de mí, pero lo que pido es que se trabaje para tener un Puebla diferente, más grande, tenemos claro que se pueden hacer las cosas muy bien, no podemos estar presumiendo que estamos bacheando o poniendo un foco, es un mantenimiento que se tiene que dar, obligación de cualquier autoridad, pero se tiene que ver más allá”.

"Tenemos que trabajar por llevar a Puebla a estándares nacionales e internacionales, mundiales", dijo el empresario textil.

De su visión de la capital, indicó que le hace falta transporte público con movilidad inteligente, trenes eléctricos.

"Puebla es muy grande y no se puede meter en el tema de movilidad donde no se respeta a la persona con discapacidad, misma que no puede transitar sobre las banquetas".

Insistió en que se deben regresar a los valores respetar a los adultos mayores que sean incluidos en el transporte, que se toque el tema verde, de energías limpias, viaductos elevados, lo que lleve a Puebla a ser la ciudad de primer mundo, ya que está por cumplir 500 años de su fundación.

Sobre el cierre de calles, dijo que a nivel mundial se ven muchas calles en los centros históricos, se volvieron peatonales.

"Hay que preguntarle a la gente, preguntarle a quienes trabajan ahí, los pequeños comercios, proyecto, no llegar y cerrar porque se les afecta", finalizó.