El Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazó el reparto del pautado para el proceso electoral, al asegurar que lo están eliminando del espacio que les corresponde en radio y televisión luego de la votación obtenida en el pasado proceso electoral.

Durante la sesión extraordinaria del Instituto Electoral del Estado (IEE) el representante del PRD ante los órganos electorales, Juan Enrique Rivera Martínez, presentó su queja al señalar que rechaza el acuerdo enviado por el INE.

Recordó que el acuerdo enviado para el pautado de precampaña, inter campaña, y campaña de partidos o coaliciones para el proceso 2023-2024, una vez que no se cumplen con las disposiciones legales, dado que el reparto de pautado y distribución del tiempo total, no garantiza que el reparto que se asigna al PRD, sea el correcto.

Advirtió que al PRD no se la considera dentro de la distribución del 70 por ciento que marca el artículo 15 del Reglamento de Radio y Televisión del INE, y sólo se le asigna en el 30 por ciento que se señala en el mismo artículo, que es de forma igualitaria.

Explicó que se les deja fuera del 70 por ciento que se asigna en base a la proporción del porcentaje de votos obtenidos en la elección federal o local del 2021.

El representante precisó que de manera equivocada se está aplicando el artículo 25, el que señala que los partidos políticos federales cuando no hayan obtenido el número de votos para conservar el registro, y el IEE hace a un lado la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla de 2022, donde se corrigió el presupuesto para el partido, y se reconoce la asignación completa.

Insistió que se les debe tomar en cuenta para entrar en el 30/70 y el IEE no debe hacer distingo en el reparto de prerrogativas que tienen que ser totales y completas, no divisibles, por lo tanto no se debe violentar el derecho del partido.

Rivera Martínez criticó que no se haya consultado a la Sala Regional que ya les había dado la razón.