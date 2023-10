Decenas de jóvenes se dieron cita en el Jardín de Analco de Puebla capital para convivir y conversar con el aspirante a la coordinación estatal para la defensa de la transformación en el estado, Rodrigo Abdala durante el evento que se tituló RoyFest.

“Si hay alguien que debe estar comprometido con los cambios y la transformación del país son los jóvenes y nosotros estamos construyendo un plan y una plataforma donde ustedes nos ayuden a diseñar la Puebla de las próximas décadas. Toda mi confianza está depositada en las nuevas generaciones porque sé que son la palanca de desarrollo que el estado necesita, que México necesita” así lo expresó Abdala Dartigues mientras los jóvenes le escuchaban con atención y le coreaban porras.

“En noviembre iniciaremos los diálogos con todos los sectores donde presenten sus ideas, sus propuestas y sus soluciones porque eso somos: el relevo generacional que consolide la transformación del futuro inmediato” anunció Rodrigo Abdala y cerró allí su mensaje afirmando que seguirá de manera permanente su trabajo por la transformación.

Posteriormente, en el municipio de San Martín Texmelucan en una muy nutrida asamblea informativa se refirió al crecimiento exponencial que ha tenido en este último mes ante los demás aspirantes.

“Lo que he hecho es recoger la cosecha que durante 15 años hemos sembrado, porque nosotros iniciamos antes que Morena fuera partido -éramos un puñado de personas que la gente no creía en nosotros- y logramos el éxito que hoy tenemos a partir de la organización para ir revolucionado las conciencias con una nueva visión llena de la convicción de la ciudadanía y eso es porque la política no solo es de los políticos, es de quienes participamos de esta transformación” aseveró Rodrigo Abdala.

En el caso de ser el próximo abanderado de la coordinación estatal de los comités de la defensa de la transformación Rodrigo Abdala dijo “estaré sumando no solo a mis 6 compañeras y compañeros aspirantes, sumaré a toda la gente porque seremos el primer proyecto que represente a todas y todos los ciudadanos que estemos identificados con la construcción de un nuevo proyecto para Puebla con mucha responsabilidad y alternativas verdaderas apegadas a la realidad” concluyó.