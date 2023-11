Para evitar que se contamine el proceso de designación del nuevo titular de la Auditoria Superior del Estado (ASE), con los tiempos electorales lo conveniente es que el nombramiento ocurra después del proceso electoral, es decir que se mantenga un auditor de transición pero pedir que cumpla con su trabajo, señaló el contador certificado Miguel Ángel de la Rosa Esparza.

En entrevista con Intolerancia, consideró prudente que Francisco Javier Teomitzi Sánchez se mantenga al frente de la Auditoría, esperando que su desempeño sea para corregir a la Auditoría que estuvo a cargo de Amanda Gómez.

Señaló que podría ser el momento de esperar un año y ya cuando se tenga concluido el proceso electoral tanto para legisladores como para gobernador se pueda llevar a cabo un proceso legal pero sin tintes electorales.

Quien fuera vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, dijo que en Puebla hay mucho talento, se tienen contadores certificados, y de ahí es de donde tiene que salir la propuesta.

Por otra parte insistió en que la ex titular, no estaba certificada y había auditado a empresas, pero no las cuentas públicas de estados y municipios.

Recordó que para obtener la certificación, un contador público debe presentar la constancia de haber tomado al menos sesenta horas de cursos al año, que equivalen a al menos 14 capacitaciones, y a pesar de que en su comparecencia lo presumió no está comprobado que haya cumplido.

“Amanda Gómez puede ser una buena persona, pero si no se ha preparado y deja todo a los subalternos, difícilmente va a poder detectar las irregularidades. Si a un médico lo nombran director de cardiología, lo mínimo es que sea cardiólogo y que conozca el tema, de lo contrario podrá ser muy buena gente, pero si no está actualizado difícilmente va a desempeñar bien su función”.

De la Rosa Esparza, sostuvo que tiene autoridad moral para hablar del tema, porque si bien lo vinculan a la política, él tiene treinta años ejerciendo como contador público y su despacho no ha perdido la certificación.

Manifestó que el caso de Amanda Gómez Nava tiene que revisarse, y ver porqué fue electa cuando ella no supo responder una pregunta básica como “qué es la cuenta pública”, pero además incurrió en serias omisiones y ahora el estado enfrenta un daño patrimonial.

Comentó que en estos momentos se sabe que la mayoría de las cuentas pasaron observaciones, situación que podría deberse a la carga de trabajo que tiene la Auditoría Superior, por lo que los documentos que entregan los sujetos obligados, carecen de un análisis.