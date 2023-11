El coordinador de Movimiento Ciudadano en Puebla, Fernando Morales, anunció que va a solicitar licencia para separarse de la diputación local hasta marzo de 2024.

Por otro lado, el diputado local indicó que si alguien de Morena llega a MC a buscar la candidatura, tampoco la va a obtener en el partido naranja.

En entrevista con Intolerancia Diario, luego de terminar la reunión de la Junta de Gobierno en el Congreso de Puebla, el legislador explicó que se respetaran los tiempos marcados para quienes aspiran a la candidatura al gobierno del estado.

En ese sentido, detalló que del 19 al 22 de diciembre será el registro de aspirantes a candidatos de Movimiento Ciudadano, y conforme a lo que marca la ley, las precampañas del 25 de diciembre al 3 de enero.

Explicó que habrá un dictamen de procedencia que emitirá la comisión de procesos internos nacional. Expuso que en Nochebuena, es decir, el 24 de diciembre se dirá su procede o no.

Al hondar en el tema, dijo que eso no es condición que quien aspire se separe del cargo, pero recordó que su licencia coincide con el fin de las precampañas, en los primeros días de marzo.

Señaló que él se registrará el 19 de diciembre pero no se le obliga a tomar esa determinación, por lo que dijo que seguirá cumpliendo con su trabajo.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que uno de los aspirantes de Morena quiera buscar la candidatura a gobernador por Movimiento Ciudadano, precisó que tienen las puertas abiertas para ingresar al partido, pero no van a ser candidatos.

Por otra parte, Fernando Morales informó que el 13 de noviembre, Movimiento Ciudadano registrará su fórmula al Senado y 10 candidatos a diputados federales. Los seis restantes dependerán de quiénes que se inscriban.

El dirigente se reservó los nombres de los perfiles que serán postulados al Senado de la República y la Cámara de Diputados, bajo el argumento de que otros partidos se los querrán robar como acostumbran.

“Estos 10 y estos dos harán precampaña federal que va a empezar el 20 de noviembre al 18 de enero y los otros seis vamos a esperar. No se los digo porque qué tal que me los quieren robar, no son de otros partidos, bueno, sí, uno viene de un partido y la otra es de la sociedad civil”, finalizó.