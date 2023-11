El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale, recibió en sus oficinas al empresario y aspirante a la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el municipio de Puebla, José Chedraui Budib.

A través de sus redes sociales, el empresario señaló: “Estamos seguros que hacer equipo es el primer paso para la construcción de un proyecto que beneficie a todas y todos en Puebla. Que gusto saludarte amigo Jimmy Natale y poder platicar contigo sobre todos los proyectos futuros”.

Señaló que, durante años, ha trabajado por esta ciudad "que no tengo duda, es un lugar de hombres y mujeres imparables".

José Chedraui se ha reunido además con la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), encabezada por Olga Lucía Romero Garci Crespo.

Pide Nacho Mier cerrar filas con Armenta

En tanto, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, llamó a cerrar filas con el senador Alejandro Armenta, e indicó que es la forma de construir el segundo piso de la "Cuarta Transformación".

Tras la reunión que sostuvo con el coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, junto con toda la bancada por Puebla, insistió en mantener la unidad.

Ignacio Mier aseguró que Morena es un movimiento vivo, cimentado en el trabajo constante y la búsqueda del bienestar de 30 millones de familias, mismo que ha logrado importantes avances en los cinco años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“La unidad nos caracteriza. Con ese objetivo nos reunimos con Alejandro Armenta y compañeros diputados federales de Morena para organizar los trabajos de construcción del segundo piso de la transformación en México”, dijo.

Asimismo, abogó por mantener la unidad “que es la piedra angular y sustento de la continuidad y profundización de la Cuarta Transformación”; en consecuencia, manifestó que nunca realizará acción que dañe al movimiento, “siempre actuaremos con responsabilidad, conciencia y consistencia política y ciudadana”.

Reiteró que los principios que rigen su voluntad están cimentados en no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, pues recordó que el “éxito de nuestro movimiento no está en las personas, en lo individual, sino en el trabajo colectivo, unitario y directo con la sociedad".