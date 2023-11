“Nunca he ganado solo”, resaltó el coordinador de defensa de la Cuarta Transformación en Puebla, Alejandro Armenta Mier, al indicar que seguirá trabajando en la unidad y ganando adeptos rumbo a las elecciones del 2024.

En entrevista en TVIN con el director de Intolerancia Diario, Enrique Núñez, el virtual candidato de la alianza que encabezará el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por el gobierno de Puebla, indicó además que el tema más importante es la seguridad.

En la charla, refirió el senador de la República que ahora están en la etapa de organización de Morena, a partir del 24 de noviembre al 11 de diciembre, donde se destaca mantener la unidad.

Señaló que estos días se la está pasando en diálogos con los diferentes grupos, incluso con quienes aspiraron a la coordinación estatal, a quienes calificó de generosos, por anteponer a sus intereses, el proyecto del partido.

“Eso nos ha permitido caminar muy fuerte en Puebla", aseveró, al reconocer al gobernador Sergio Salomón Céspedes, por contribuir a la tarea al permitir un ambiente democrático en el que finalmente decidieron por él.

-¿De qué tamaño es el compromiso que tienes hoy sobre tus hombros?-

- Es enorme y lo asumo con mucha responsabilidad, tengo 54 años de vida, estos 34 y he caminado en todo el estado conozco los 217 municipios de las regiones.

“El tamaño de esta responsabilidad te obliga a entender que no puedes fallar como le dijeron al presidente de Andrés Manuel López Obrador y es simple si lo asumes como los poblanos que aman a nuestro estado, hay que amar a Puebla”, sostuvo.

Indicó el senador que primero se debe entender que todos hacen equipo, el gobierno es el motor del estado y el gobernante es el principal obligado a poner el máximo de los esfuerzos, dijo.

Resaltó que cada elección da una lección y en toda su vida ha participado en procesos democráticos, desde presidente municipal por plebiscito, diputado federal, local, senador y presidente de la Mesa del Senado, todo por elección.

“Eso da un sentido social al que no puedes fallar”, sostuvo al indicar que se encuentra en una etapa de organización y aceptar a quienes simpatizaban con otros frentes.

-¿En política algo muy recurrente es la simulación, hasta dónde tener certeza que no es de dientes para afuera esa aceptación a tu liderazgo y candidatura?-

-La ventaja que ahora tenemos, es que vivimos, hemos crecido, somos de acá, nos conocemos.

“Los poblanos entonces sabemos quién simula y quién no simula o sabemos cuándo alguien puede simular o no puede simular, hay metodologías para eso, para hacer evaluaciones, para hacer validaciones”, añadió.

Comentó que su obligación es extender la mano y decir “vamos juntos y no solo de dientes para afuera”, aseguró Armenta Mier.

Reveló que ya está trabajando con los equipos de todos los que participaron en el proceso de selección del coordinador como Olivia Salomón, Julio Huerta y hasta Ignacio Mier.

“Nos conocemos y yo estoy integrando, porque la columna vertebral de esta coordinación la tiene Morena con sus fundadores”, dijo al referir que incluso Abraham Quiroz es parte de sus consejeros.

“El único requisito es amar a México, es el único, amar a Puebla para participar en la defensa de la cuarta transformación, si amas a Puebla, no eres delincuente ni simulas y esa es la parte que nos toca a nosotros”, dijo.

“Cometería un error garrafal si me lleno de soberbia, nunca he ganado nada sólo y gracias a Dios no hemos perdido ninguna elección, porque trabajamos en equipo”, añadió.

De este modo resaltó que es un hombre que no ve hacia atrás, sino hacia adelante y no piensa en quienes lo atacaron en lo largo del proceso, sin resentimiento, porque hay.

“Eso es cosa del pasado, hay que ver hacia adelante, si vives en el pasado no avanzas”, sostuvo.

-¿Si alcanzas la gubernatura de Puebla, cómo te imaginas la Puebla del 2030?-

-Un estado inclusivo, simple, quienes son los estados inclusivos, son las mayores potencias del mundo, son los que piensan en la tecnología, en el medio ambiente, los que logran distribuir la riqueza y empoderan su administración de manera endógena, nacionalismo con sentido humano.

“Puebla se va a convertir en el nodo ferroviario más importante del continente”, aseveró.

Sobre temas de inseguridad, Alejandro Armenta indicó que es el tema número uno, ya que tiene que ver con el sentimiento de seguridad que se tiene que fortalecer desde la célula, como es el barrio, la colonia, el municipio.

“Hay toda una propuesta, no puedo compartir a detalle, pero si tenemos que articular a los tres órdenes de gobierno con los tres poderes públicos”, dijo

Indicó que no solo es la cuestión de policías, sino hay que acercar la justicia, fundamental para el desarrollo.