Será el próximo 22 de febrero cuando Fernando Morales Martínez, precandidato por Movimiento Ciudadano solicite licencia para separarse de su cargo como diputado local.

Señaló que, en su caso no hay problema pues el Congreso del Estado se mantiene en receso hasta el 15 de enero sin afectar lo establecido en la ley, sobre los 90 días para la separación de cargos.

Sin embargo, criticó a sus opositores Alejandro Armenta y Eduardo Rivera al mencionar que durante dos años hicieron precampaña, donde no existió ninguna sanción al pintar bardas y hacer publicidad en anuncios espectaculares. “…nosotros sí hemos respetado la ley, no como en otros lados que hicieron precampaña dos años, (…) muchos aplaudían y no decían nada”, mencionó Morales.

Durante la rueda de prensa, Fernando Morales, estuvo acompañado de todos los aspirantes precandidatos a distintas diputaciones, así como al senado; en los que destacó se distinguen por ser “ciudadanos” haciendo referencia a que la mayoría de ellos no pertenecen al gremio político. También destacó la participación de Rafael Cañedo Carrión, como aspirante a la presidencia municipal.

Finalmente, informó que, durante su precampaña estará haciendo visitas por toda la zona conurbada, Amozoc, Cuautlancingo, Cholula, Atlixco, Santa Clara Ocoyucan y San Martín Texmelucan.

Con información de Katia Valeria Aguirre Jiménez