Eduardo Rivera, precandidato a la gubernatura de Puebla por la alianza Mejor rumbo para Puebla, priorizó que algunos secretarios y funcionarios del Ayuntamiento de Puebla, sí han manifestado su interés por unirse a su campaña.

Pero no profundizó sobre la asignatura porque respetará la decisión de esos servidores públicos de comunicarlo en el momento en que ellos crean pertinente.

Recordó que quienes se integren no solamente a su equipo de trabajo sino a los candidatos de los 217 presidentes municipales, forzosamente tendrán que renunciar a sus puestos para no contravenir a la ley, pero también dijo que quienes simpatizan con la alianza del PAN-PRI-PRD-PSI, no podrán usar el tiempo laboral para apoyar.

Desde el bulevar 5 de Mayo y la 31 Oriente a dónde realizó proselitismo al subirse a las unidades del transporte público que circulan por esa gran zona de la ciudad, además de pegar microperforados, con su imagen, insistió que algunos funcionarios municipales si van a meterse a la campaña política tendrán que separarse del cargo.

"No tendré personal o apoyo de funcionarios que quieran estar en una campaña política y mucho menos en horarios laborales. Entonces quienes se integren tendrán que renunciar al cargo publico sea de cualquier municipio”.

Subrayó el apoyo de las y los servidores públicos tendrá que ser fuera del horario de la chamba y sin desviar un solo centavo del recurso público, porque en esta alianza, políticos honestos y comprometidos con que la ley se tiene que hacer valer sí o sí, respetar para no arriesgar el triunfo ni el buen comportamiento de la campaña.

“Nosotros somos políticos honestos, comprometidos en que la ley se tiene que hacer valer, respetar, y no estaremos arriesgando el triunfo, ni tampoco el buen comportamiento de esta precampaña; por una situación irregular de alguna violación a la ley o de algún comportamiento indebido de algún servidor público, no compartimos irregularidades”.

Acentuó que previo a la dimisión de su cargo de presidente municipal de Puebla capital, secretarios y regidores expresaron su intención de participar como candidatos a diputados locales, pero recapituló que será respetuoso del momento en el que decidan darlo a conocer.

“Voy a respetar la decisión de algunos funcionarios, que sean ellos que en su momento lo anuncien, pero sí, antes de que me retirará de la alcaldía supe de algunos secretarios y regidores de su intención de poder participar en la contienda electoral también como candidatos a diputados locales o a regidores, pero serán ellos quienes lo den a conocer”.