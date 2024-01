En Morena no hay rompimiento, sostuvo el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al señalar que son estrategias normales las que muestran los aspirantes a la candidatura por la presidencia municipal.

En su acostumbrada rueda de prensa matutina, el mandatario estatal, analizó la marcha realizada por integrantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes señalaron estar en contra de la posible postulación de “recién llegados”.

Recomendó que cada aspirante se mande a hacer su encuesta, pero que no la promocionen, sino que se la guarden.

“Muchos ya lo saben, pero siguen haciendo estrategias porque pueden dar posiciones. Habrá quien tiene la ética de decir que no tiene condiciones, y no quiera nada, es muy respetable. No nos espantemos, en Morena no hay división, hay posiciones, ideas ideologías, pero no hay verdades absolutas”, sostuvo.

“La diferencia es que unos llegaron antes y otros llegamos después. Pero coincidimos con la 4T podemos dar grandes resultados, además se gobierna para todos”, dijo al señalar que la marcha fue muy nutrida donde vio a muchos panistas haciendo la gruesa. En Morena abrimos la puerta”, explicó.

“Cada acción tiene una reacción”, dijo el mandatario estatal al hacer un llamado a la mesura, ya que hay una línea que no se puede romper, ya que cuando se pasa no hay regreso.

Indicó que en primera instancia se debe analizar a quién quiere Puebla, no quién quiere ser, sea mujer u hombre.

“Quién tiene las mejores condiciones de sumar, generar y hacer para que se corrija lo que no se está haciendo bien”, sostuvo.

Por lo tanto, insistió que es el análisis de la ciudadanía, que cada uno está mostrando como mejor se vende.

“El ciudadano va tomando en cuenta, a algunos ya los conocen, a algunos no, a veces se dice que es mejor que no los conozcas porque los vendes mejor”, indicó.

Recordó que en Puebla la encuesta privilegia los resultados y muestra de ellos es que el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación (4T) es Alejandro Armenta.

“Reconozco a todos los participantes que se sumaron, que haya elecciones y encuesta que de garantías a todos”, añadió.

“Son movimientos naturales, que la encuesta defina la voluntad del pueblo”, dijo al afirmar que como gobernador ha dado garantías de piso parejo.

Apariciones

Asimismo, Sergio Salomón, anunció que hará apariciones en eventos políticos, en sus tiempos libres sin violar la ley, como ya lo hizo el presidente municipal sustituto, Adán Domínguez.

Además, reitero que estará siendo respetuoso de lo que marca la ley.

“Yo pensaba no hacer tiempo político abierto, sin embargo, en tiempos libres haré algunas apariciones públicas con quien tenga que hacerlas. El presidente municipal asistió a un primer evento”, dino al sostener finalmente que en Puebla la 4T va a continuar.