El diputado local por Acción Nacional, Eduardo Alcántara Montiel, adelantó que el interior de su partido podría haber la huelga de “brazos caídos”, luego de que la dirigencia estatal ha hecho a un lado a diversos liderazgos y pareciera estar administrando un segundo lugar.

En entrevista con Intolerancia Diario, al acudir a la sesión de la Comisión Permanente, en el Congreso del Estado, Alcántara Montiel reiteró que la dirigencia de su partido está enfocada en administrar un segundo lugar en vez de buscar el triunfo en de junio.

Señaló que los espacios que le corresponderían a panistas que han trabajado y se encuentran bien posicionados los han hecho a un lado con el reparto que se hace en la alianza.

Dijo que en la repartición de distritos locales, Acción Nacional dejó claro que buscará el segundo lugar en el proceso electoral, pues está entregando más sillas al PRI, que se está quedando sin militancia.

Manifestó que no puede seguir ocurriendo esta situación cuando el partido tricolor está perdiendo militantes, y advirtió que la dirigencia del PAN, que dirige Augusta Díaz de Rivera, entregó el triunfo del proceso electoral.

Sobre si va a participar en el proceso, recordó que no lo han llamado, y si no es requerido al igual que otros panistas, tampoco tendría la obligación de hacer algo durante la campaña porque al parecer no les interesa su presencia.

Investigar las finanzas de la dirigencia

En otro tema señaló que se tiene que realizar una investigación a la dirigencia del partido, porque lo que reporta el INE es que hay varias irregularidades entre ellas la realización de préstamos personales, y recordó que se trata de recursos públicos, ya que las prerrogativas provienen de los impuestos que pagan los mexicanos.

“Habrá que echarle una revisada también hasta lo que se reportó en los gastos de precampaña, porque si traen este desorden administrativo, es probable que al final de cuentas, independientemente de las malas decisiones que puedan pegar en lo electoral, al partido se le va a quedar seguramente una sanción por estas observaciones y lo peor de todo es que va a encontrar las prerrogativas y van a quedar condicionadas”.