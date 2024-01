El ex dirigente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Edgar Garmendia de los Santos, consideró justa la demanda de fundadores de que se les privilegie en el reparto de las candidaturas.

Sin embargo puntualizó que primero deben mostrar que son perfiles competitivos, pues dijo que los partidos ya no pueden negociar los espacios a espaldas del pueblo como ocurrió en Coahuila.

En entrevista con Intolerancia Diario, el también diputado local dijo que como fundador del partido en Puebla, a menos de 60 días de que se den a conocer los candidatos de Morena, debe valorarse el perfil de quienes siempre han estado del lado de la Cuarta Transformación.

Señaló que en 2017, cuando el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abrió el partido y le dio la oportunidad a todos aquellos que quisieran abonar al proyecto alternativo de nación, son bienvenidos.

“Mi postura como ex dirigente del partido es que también se le debe dar la oportunidad a los perfiles que tienen bien arraigado qué es Morena, y porqué nació, cuál es el fin, y sobre todo que se tiene que hacer una vez que se llega al servicio público”.

En ese sentido, precisó que lo anterior será siempre y cuando los perfiles sean competitivos, no se puede llegar a ningún espacio a través de ningún acuerdo político, pues se va en contra de los principios del movimiento.

Sostuvo que en Morena hay muchos perfiles competitivos, y la competencia no se da porque tenga o no, sino porque ha caminado desde hace más de diez años, y son conocidos a nivel estatal, y conocidos en su territorio.

Reiteró que no puede haber un pase en automático, deben ganar las encuestas, y se tiene una militancia competitiva que ha trabajado a ras de tierra, que quizá no tengan la proyección mediática, pero si en tierra, por lo tanto deben ser medidos.

Caso Coahuila

Respecto a los acuerdos de Coahuila, Edgar Garmendia, comentó que cuando inició Morena, se manifestó el hartazgo de la gente porque los dirigentes negociaban a las espaldas del pueblo, y ellos eran los que quedaban, así había familias donde se heredaban los cargos, y los espacios.

Por ello, lamentó que esto sigue ocurriendo en otros partidos sin que deba sorprender porque es la manera en que han sobrevivido, sin embargo eso deberá acabarse.

Expresó que no se puede negociar a costa del pueblo, como ahora se ha visto en el caso de Coahuila, donde la negociación PRI-PAN no es porque tengan los mejores perfiles, y no por tradición política y menos por padrinazgos.