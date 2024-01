El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara, advirtió que podría haber dos recursos de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH), al indicar que una ya fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que continúa siendo por la Ley de Ingresos 2023, pero habrá otra por la de 2024.

En entrevista con Intolerancia Diario, el legislador aclaró que él está a favor de la operación de los parquímetros con los cuales se ha puesto orden en el Centro Histórico de Puebla capital, pero el problema se encuentra en la forma en que se sigue cobrando.

Eduardo Alcántara recordó que tras reformar la ley en noviembre de 2023 existía incertidumbre sobre si el dictamen cumplía o no con lo señalado por la SCJN, y con los argumentos suficientes del Ayuntamiento de Puebla para calcular la base gravable, y ahora hay otra controversia.

Dijo que tras el anuncio por parte de la comisión y como ya terminó el ejercicio fiscal 2023 va a haber dos recursos para que con la acumulación que se haga, la Suprema Corte acabe entrando al fondo del asunto.

Comentó, que aunque el alcalde Adán Domínguez eche “flores” de que es el mejor sistema de parquímetros, lo cual no se cuestiona, el tema es que haya una tarifa justa, y al final ha sido el punto de las controversias, que haya una justicia tributaria.

“La discusión no es que haya o no parquímetros sino el tema de esa justicia en el cobro, y la reforma que se hizo no se logró por unanimidad, y ahora es posible que el Congreso nuevamente deba corregir la Ley de Ingresos”.

A principios de noviembre del año pasado, el Congreso aprobó el proyecto de dictamen de decreto para reformar la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2023, relacionado con el estacionamiento temporal de vehículos, y el ayuntamiento pudo reanudar el cobro por los parquímetros, y esto se aplicó para la Ley 2024.

La tarifa actual es de cinco pesos a partir de la segunda hora, en lugares y horarios permitidos de la vía pública en general que se encuentren marcados con el señalamiento vial de estacionamiento rotativo.

El cobro del servicio se realiza de lunes a viernes dentro de un horario de 8:00 a 21:00 horas; y sábados y domingos de 11:00 a 19:00 horas.

Los integrantes del órgano colegiado aprobaron reformar la fracción XI del artículo 57 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para establecer lo siguiente:

Por la ocupación de cada espacio delimitado por trazas para el estacionamiento temporal de vehículos, cuyo cobro se realice mediante dispositivos digitales, se pagará por cada hora o fracción.