El secretario general del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Puebla, Agustín Guerrero Castillo, advirtió que ellos no requieren de campañas negras para exhibir al frente opositor, ya que desde que se emitieron las convocatorias llegaron aspirantes incluidos de otros partidos políticos a inscribirse y participar en las encuestas.

En ese sentido, explicó que la invitación fue a quienes respetan los principios de la Cuarta Transformación que son no mentir, no robar y no traicionar, y están dispuestos a continuar con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Señaló que hay un ataque sistemático por parte del PRI y PAN hacia Alejandro Armenta, pues expuso que el frente opositor desconoce la aplicación de la democracia, la unidad y la conciliación.

Guerrero Castillo también cuestionó los métodos del lado de la oposición, cómo llegó su precandidata presidencial, Xóchitl Galvez.

“Por dedazo, nadie compitió contra ella, no hubo método, salió por dedazo, por un acuerdo de la cúpula PRI, PAN; en Puebla lo mismo, su precandidato al gobierno no compitió con nadie, quién lo eligió, qué encuesta usaron, igual que con su precandidato a la presidencia de la capital, eso no es transparencia”.

Por otro lado, indicó que si en Morena hay 10, 20 o hasta 30 aspirantes, es porque su alianza es la mejor posicionada con más del 50 por ciento de la preferencia.

“Los otros tienen como el 10%, hoy el PRI es un partido de un dígito, lo mismo que el PRD que hasta va a perder el registro, por eso nadie quiere ser candidato de una alianza perdedora, se pelean entre ellos, porque quieren ir a la segura, como Néstor Camarillo, no tienen con qué competir”.

El secretario general de Morena reiteró que, el proceso hecho a nivel nacional sera similar en Puebla, pues todos se suman a Alejandro Armenta.

Comentó que sin el uso de recursos públicos, los eventos de Morena junto con aliados han realizado eventos donde llegan los simpatizantes con sus propio presupuesto.

Indicó que lo importante es que se ha dado la inclusión y se respeta la voluntad de los ciudadanos que al final son quienes determinan las candidaturas.