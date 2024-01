La comisionada nacional del Partido del Trabajo (PT) Lizeth Sánchez refutó los señalamientos de Melitón Lozano referente a la opacidad para la elección de los candidatos que representarán a la Cuarta Transformación, y precisó que se requieren perfiles competitivos.

En entrevista con Intolerancia Diario, recordó que para la elección de los coordinadores nacional y estatal, Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta, se realizaron encuestas, se dieron a conocer los resultados a los participantes.

Comentó que ella estuvo bien posicionada, pero los resultados no le favorecieron en el tema de la gubernatura, por lo que recordó que hizo lo mismo que los demás aspirantes, sumarse a Alejandro Armenta.

Precisó que el líder nacional de todo el movimiento, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha expuesto en todo momento que se debe mantener la unidad.

Recordó que en los municipios va a haber encuesta y lo que se hará será enviar a los perfiles más competitivos, ya sea de Morena, PVEM o PT.

Precisó que en la coalición flexible sólo van Morena y PT, pero si alguien del Partido Verde se registra, será considerado, y si es mejor evaluado que un perfil emanado de alguno de los dos partidos, será tomado en cuenta.

Responde a Melitón

Sobre los señalamientos hechos por el ex titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) hechos la semana pasada, advirtió que hay temas ambiguos porque existen personas que tienen una gran trayectoria, pero carecen de la simpatía de la gente, y hoy lo que se necesita es la unidad con la gente, la confianza que busca la 4T.

“Necesitamos que sean perfiles ganadores además de mantener los principios de no mentir, no robar y no traicionar, además de que el movimiento le pertenece al pueblo”.

Reiteró que no se puede excluir a nadie y todos tienen el derecho a participar, y ya el pueblo decidirá por quién van a votar.

“No ha habido ninguna opacidad, y les invito a los compañeros a que si tienen pruebas de algo, que lo denuncien, cada partido tiene sus procedimientos, y desgraciadamente no es como muchos quisieran que fuera, y salir favorecidos, pero las reglas ahí están”, finalizó.