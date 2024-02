El secretario general del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Puebla, Agustín Guerrero Castillo, señaló que son los errores de la oposición los que los están llevando a su caída, mientras la Cuarta Transformación mantiene su crecimiento.

El dirigente sostuvo que en Puebla y México, los partidos de la derecha y oposición están en caída libre, y recordó el ejemplo del PRI hace dos semanas, cuya preferencia hoy es un dígito, entre el 3 y el 5 por ciento, y con ello su fuerza no les alcanzará ni para mantener el registro.

Dijo que en últimos días se han observado un conjunto de hechos que impactarán en el proceso electoral 2024, y comentó que en primer lugar se dieron a conocer las listas de candidatos plurinominales de los partidos de la derecha, al Senado y Cámara de Diputados del PAN, PRI y PRD, mismas que tienen algo en común, expresan su verdadero estado de ánimo, que es la derrota y se identifica muy fácil, “esas listas están integradas por la burocracia dorada de los institutos políticos que mencioné ¿por qué no hay ciudadanos? Porque saben que se encaminan a la derrota”.

Agustín Guerrero expresó que de manera sistemática en el número uno de cada lista van los líderes: “o su gente cercana, ahí está el ejemplo de la correspondiente al Senado, Marko Cortés, el dirigente nacional del PAN, la encabeza, en el PRI será Alito Moreno, lo mismo ocurre en el PRD, es decir, ni ellos tienen confianza en su candidata Xóchitl Gálvez, por eso deciden salvarse al ir en los primeros lugares de las plurinominales”.

Dijo, “primero le mandan el mensaje a Xóchitl Gálvez que ya la abandonaron a su suerte que ya la dejaron sola y que ellos van a procurar estar seis años en el Senado en lugar de trabajar en un gobierno, porque no habrá gobierno para ellos, porque van a perder frente a nuestra candidata presidencial Claudia Sheinbaum, pero esa no es la excepción, es la regla, aquí en Puebla pasa exactamente lo mismo el candidato de las derechas, Eduardo Rivera que, como sabe que no va ganar, mete en el número tres de la cuarta circunscripción a su esposa Liliana Ortiz”.