Tras 42 años en la política y renunciar al Partido Revolucionario Institucional en el que militó desde los 18 años, Jorge Estefan Chidiac, reiteró que podría dejar la política al terminar su trabajo como legislador el 14 de septiembre, y dedicarse a familia y negocios.

Luego de su renuncia al PRI la semana pasada, el legislador habló de un receso en la política, “En ocasiones por ser político y por la costumbre de que en ocasiones no se dicen las cosas como son, no me creen, pero honestamente si estoy pensando ya no tomar ningún cargo este tiempo, concluir mi período como legislador y luego ver qué hago”.

Señaló que el no está obsesionado por ocupar ninguno de los cargos que le han ofrecido, y lo que piensa es estar donde mejor funcione. Pero sobre todo para su familia y para él como un proyecto de vida para contribuir para el estado de Puebla, y ahora con toda la tranquilidad y frialdad verá qué hará.

Estefan Chididiac, sostuvo que si su familia se lo pide habrá de retirarse de la política después de 42 años militando en el PRI y trabajando en la Secretaría de Hacienda.

Recordó que en 1993 no pudo ser secretario de estado por tener menos de treinta años, y fue encargado de despacho, y señaló que ahora lo que tiene es exceso de edad.

Reiteró que su salida fue por el rumbo actual del partido, y si en algún momento de la historia el PRI cambia, vuelve a defender las causas sociales, las populares, que se preocupaba por indígenas, los trabajadores, el que tenía un sector campesino importante, se valorará.

El legislador dijo que en los últimos dos años cinco meses en la legislatura, el PRI actuó como oposición responsable, pero además se defendieron temas de la capital, que se reorientaran recursos para el desarrollo.

Recordó que todo se trabajó en unidad dentro de la bancada, no hubo voto diferente porque en la política lo importante son los acuerdos y no buscar imponer.