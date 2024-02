La ex presidenta municipal de Puebla capital, Claudia Rivera Vivanco, reiteró que no está buscando “chamba”, pero no descartó que pueda ser la candidata a la diputación federal por el distrito 7 con cabecera en Tepeaca.

Señaló que hasta, ahora en su futuro, está el seguir apoyando a la candidata a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, y seguirá en el proyecto de la Cuarta Transformación.

Referente a su postulación como candidata a diputada federal, señaló que fue medida y la consideran como un perfil competitivo para representar a Morena.

Claudia Rivera comentó que cuenta con un buen posicionamiento en cualquier puesto donde se coloque para buscar en el proceso electoral de 2024.

Pidió no confiarse e ir por el “carro completo” en la elección de 2024 ganando la presidencia, senadurías, gobernatura, diputaciones locales y federales, así como las presidencias municipales para hacer un seis de seis.