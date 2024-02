Al reprobar que varios de sus amigos morenovallistas se pasaran con Morena a trabajar, el panista Javier Lozano Alarcón, lamentó que Pepe Chedraui se haya transformado en el candidato a la alcaldía de Puebla capital por el partido en el poder, "le está costando tragarse ese sapo".

Durante la conferencia de prensa a donde estuvieron los delegados nacionales del PRI y PAN para exigir al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sacar las manos del proceso electoral, y anunciar la denuncia por actos anticipados de campaña de quien hasta hace algunas semanas quería hacer el candidato a presidente municipal por la alianza PRI-PAN-PRD.

Aseguró que se considera amigo de Pepe Chedraui pero no sabe si después de este jueves 22 de febrero fecha en que está declarando sobre el oficialismo y sus candidatos este interesado en mantener la amistad.

"No me imagino un Pepe en Morena; ahora resulta que me vuelvo de la cuarta (transformación) y me creo las mentiras y las trampas de este presidente; creo que le está costando tragarse ese sapo. Yo no voy a enfrentar a Pepe, va a enfrentar a Mario. Pero es lógico que el enemigo a vencer está en Morena y sus aliados, el tiro va a hacer ahí, y ahí vamos a estar para echarnos ese tiro”.

Además, refrendó que sus amigos morenovallistas son unos incongruentes al sumarse a las filas de Morena por ser el partido que ha destruido a México y a Puebla.

"Sí, estoy sacado de onda, con esta situación y, si, amigos míos están en Morena, allá ellos y su consciencia y conveniencias, sus intereses, pero no comparto esa razón de ser, no soy de los que vende su alma al diablo”, subrayó.

Se defiende

Además ante los cuestionamientos sobre su presencia en el equipo de Mario Riestra por restarle puntos, supuestamente, aclaró que no cree que "Mario Riestra sea tan guey” para incluirlo en su campaña, si sabe que le va a restar, pero sí llega para darle un "valor agregado a la campaña y a que sea sabrosa”.

Priorizó que por naturaleza es bravo, pero no bravucón, como lo etiquetó, el dirigente del PVEM, Jaime Natale.

Aclaró que siempre esa ha sido su actitud y no está como para cambiarla ahora, sino para confirmar sus valores y sus principios.

"Conmigo el que se sube se pasea; digo las cosas con fundamentos y con la firmeza necesaria, si pensaron que es (esto) un concierto del festival Cervantino, están equivocados, es una contienda electoral y son de contrastes”.

Bajo esta efervescencia política, los delegados del PAN, Julio Hernández y PRI, Roberto Padilla, denunciaron nuevamente que el gobierno de Puebla está amagando a los presidentes municipales, con no aprobarles sus cuentas públicas, además de “plata o plomo” si no se unen a Morena.

Ante esta perspectiva, descendieron al presidente del comité municipal panista, Jesús Zaldívar Benavides porque el gobierno de la ciudad le ha generado delitos para intentar descarrilar el movimiento de democracia por el que transitará Puebla.