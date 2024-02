La activista e integrante del equipo de vocería de Morena, Edurne Ochoa, advirtió que la oposición no está aplicando filtros para evitar que quienes cometieron actos de violencia en contra de las mujeres, queden impunes.

Señaló que el caso más claro es el de Inés Saturnino López Ponce en Tecamachalco. Quien tiene dos denuncias por violencia de género, durante su administración como presidente municipal del citado municipio.

En entrevista señaló que hay una frase que dice “como llegas gobiernas”, y precisó que quien es una o más veces violentador, seguirá repitiendo los patrones de violencia de despolitización, y advirtió que hasta la fecha se desconocen cuántos cursos de masculinidad diversa ha tomado Inés Saturnino.

Señaló que se desconocen los antecedentes que podrían legitimar su llegada, pero ahora la dirigencia del PAN dice que hay que darle una oportunidad o que ya pagó el precio o el costo por haber ejercido violencia en contra de la diputada Ruth Zárate.

Indicó que hay que decirle a la senadora Nadia Navarro que salió en su defensa, que ella fue la titular del Instituto Poblano de las mujeres, y sabe perfectamente bien lo referente a las violencias normalizadas que hay en Puebla.

Insistió que la senadora sabe perfectamente lo que se vive día a día bajo las dos causales de violencia política en razón de género, y que no es posible decir “ya pagó su penitencia, y vamos hacia delante”.

“La violencia no se media, no se normaliza, no se olvida, por eso se tiene la Ley Tres de Tres, y quedó claro que ningún agresor, ningún violentador, y ningún deudor de pensión alimenticia puede llegar a espacios de toma de decisión”.

Manifestó que es lamentable lo que ocurre en la oposición y estarán observando puntualmente que tipo de perfiles postulan, porque también está el caso de Luis Acosta que fue señalado como un cosificador de las mujeres, y eso no puede seguir ocurriendo.